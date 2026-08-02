Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cae el techo de una discotecaProhibir las redes socialesVerano sin medusasCrónica políticaPrimer club de golf malagueñoEntrevista AlcázarFichaje en Málaga CFAlero de Unicaja
instagramlinkedin

País Vasco

Detenido un hombre de 20 años en Getxo por agresión sexual a una mujer en la vía pública

Los hechos ocurrieron de madrugada en Algorta, cuando la Ertzaintza ha sorprendido al individuo 'in fraganti' agredendo a la joven de 19 años

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza / EUROPA PRESS - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Bilbao

Un hombre de 20 años ha sido arrestado este domingo en Getxo (Bizkaia) como presunto autor de una agresión sexual a una mujer, a la que habría conocido durante la misma noche, en plena vía pública.

Según ha informado el departamento de Seguridad, los hechos se han producido sobre las 5:00 horas de la madrugada el barrio de Algorta, cuando unos jóvenes se han dirigido a una patrulla de la Ertzaintza para informarles de que habían visto a una pareja y la mujer se encontraba llorando.

La patrulla policial ha acudido al lugar y ha observado cómo un hombre agarraba por los brazos a una mujer mientras la agredía sexualmente.

Un ertzaina ha agarrado al varón para separarlo de la mujer y el individuo ha reaccionado de manera agresiva, por lo que ha sido engrilletado.

Noticias relacionadas

La Ertzaintza ha activado el protocolo para víctimas de delitos contra la libertad sexual y la víctima, de 19 años, ha sido trasladada al Hospital de Cruces.

Fuente: El Periódico

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Las tres plazas de Málaga con fatiga turística de materiales
  2. Empleados de San Pedro, en caravanas por la dificultad para acceder a un piso
  3. El Unicaja elige a su alero tirador: Simonas Lukosius, MVP de la última Final Four de la BCL
  4. Urbanismo de Málaga paraliza y sanciona una obra que ha dejado al descubierto los cimientos de un edificio en la Carretera de Cádiz: 'Queremos que dejen de excavar porque tenemos miedo
  5. Vecinos de Málaga se organizan para proteger el deteriorado Cerro de la Tortuga
  6. Simonas Lukosius seguirá los pasos de Tyson Carter en el Unicaja
  7. Última hora de la entrada masiva a Ceuta, en directo | Ceuta empieza a recuperar la calma tras la segunda noche de la crisis de entrada de migrantes
  8. El restaurante de Málaga que ofrece fiestas de la espuma y juegos de agua en su propio parque de bolas: con ludoteca, toboganes y juegos para todas las edades

Pretemporada del Málaga CF: Semana de ‘stage’ y dos amistosos

Pretemporada del Málaga CF: Semana de ‘stage’ y dos amistosos

Hallado el cuerpo del famoso montañista nepalí Nirmal Purja tras la avalancha en Pakistán

Hallado el cuerpo del famoso montañista nepalí Nirmal Purja tras la avalancha en Pakistán

El Unicaja, ajeno al problema general en ACB de los cupos

El Unicaja, ajeno al problema general en ACB de los cupos

DIRECTO | Díaz Ayuso visita los trabajos de reconstrucción en los municipios afectados por los incendios

DIRECTO | Díaz Ayuso visita los trabajos de reconstrucción en los municipios afectados por los incendios

Tabulé de cuscús: la ensalada que triunfa en verano por ser fresca, ligera y muy fácil de preparar

Tabulé de cuscús: la ensalada que triunfa en verano por ser fresca, ligera y muy fácil de preparar

Condenado a tres años por intentar matar con una puñalada a un Guardia Civil que lo había detenido en Málaga

Condenado a tres años por intentar matar con una puñalada a un Guardia Civil que lo había detenido en Málaga

Lucha contra el Virus del Nilo en Málaga: el Ayuntamiento intensifica la prevención y control de mosquitos

Lucha contra el Virus del Nilo en Málaga: el Ayuntamiento intensifica la prevención y control de mosquitos

Preadolescentes e intimidad: educar es aprender a llamar a la puerta

Preadolescentes e intimidad: educar es aprender a llamar a la puerta
Tracking Pixel Contents