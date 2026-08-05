Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Renuevan la calle OlleríasAfectados por el incendio de BenalmádenaVer el eclipse en MálagaAplicación para paddle surfSecuestro en TorroxPillados manteniendo relacionesIncendio en los terrenos de RepsolAD Ceuta - Málaga CF
instagramlinkedin

Incidentes

Un fallecido y dos heridos graves tras una explosión en una nave industrial de Gran Canaria

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió el aviso del incidente que ha provocado un fallecido y dos heridos graves en Telde

Conato de humo salinetas

Conato de humo salinetas / E. D.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Johanna Betancor Galindo

Telde

Un incidente registrado este miércoles en la zona de los tanques de combustible del polígono industrial de Salinetas, en Telde, ha dejado un fallecido y dos heridos graves, según el balance provisional difundido por el Ayuntamiento de Telde. En el lugar continúa desplegado un amplio dispositivo de emergencias.

El suceso se produjo alrededor de las 12.10 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió el aviso y activó los recursos necesarios para intervenir en la zona.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, agentes de la Policía Local de Telde, Policía Nacional, Protección Civil y varias unidades del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que continúan trabajando en el lugar.

El Ayuntamiento de Telde ha informado, a través del canal oficial del alcalde, de que el balance provisional es de una persona fallecida y dos heridos graves, aunque la intervención permanece en curso y no se han facilitado, por el momento, más detalles sobre las circunstancias del incidente.

Noticias relacionadas

Las autoridades han solicitado a la ciudadanía que evite desplazarse hasta la zona para no dificultar el trabajo de los servicios de emergencia y que siga únicamente la información difundida a través de los canales oficiales.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

Añádenos en Google
  1. Málaga, en aviso naranja por calor y terral: cuándo termina la ola de calor
  2. Denuncian la dispersión de una colonia de gatos tras una poda 'temeraria' con desbrozadoras en una parcela del centro de Ronda
  3. El vicepresidente de los Comerciantes de Benalmádena, sobre el renacer del Tívoli: “Las cadenas hoteleras más punteras van a estar más interesadas en abrir en el municipio"
  4. El restaurante tradicional de Málaga que ha sido distinguido como uno de los mejores de España por recuperar 'la antigua manera de guisar': 'Es apasionante
  5. Aparatoso incendio en una zona arbolada junto a la MA-20 de Málaga
  6. Estos son los lugares donde puedes recoger gafas homologadas gratuitas para ver el eclipse en Málaga
  7. Alberto García, nuevo empresario de La Malagueta, afronta su primera Feria de Málaga: «Queremos convertir la plaza en un espacio vivo para toda la ciudad»
  8. Trofeo Costa del Sol Cervezas Victoria del Málaga CF: precio de las entradas y fechas de compra

El jefe de Bomberos de Benalmádena defiende la actuación en el incendio: "Se hizo una labor heroica"

El jefe de Bomberos de Benalmádena defiende la actuación en el incendio: "Se hizo una labor heroica"

Cacerolada en el Ayuntamiento de Málaga por siete mujeres desahuciadas: "Ya no soy del Cautivo, me ha abandonado"

Cacerolada en el Ayuntamiento de Málaga por siete mujeres desahuciadas: "Ya no soy del Cautivo, me ha abandonado"

Josele Aguilar será el nuevo portavoz adjunto del PSOE en el Parlamento andaluz

Josele Aguilar será el nuevo portavoz adjunto del PSOE en el Parlamento andaluz

Cacerolada en el Ayuntamiento de Málaga por siete mujeres desahuciadas

Beta de Gears of War E-Day: fechas, acceso, descargas y recompensas

Beta de Gears of War E-Day: fechas, acceso, descargas y recompensas

Un incendio en los terrenos de Respol sobresalta a vecinos de la Carretera de Cádiz

Un incendio en los terrenos de Respol sobresalta a vecinos de la Carretera de Cádiz

El vecino en cuya vivienda se originó el incendio de Benalmádena: "Lo hemos perdido todo, no tenemos casa"

El vecino en cuya vivienda se originó el incendio de Benalmádena: "Lo hemos perdido todo, no tenemos casa"

Condenado un hombre a cuatro años de prisión por violar a una amiga en Ronda

Condenado un hombre a cuatro años de prisión por violar a una amiga en Ronda
Tracking Pixel Contents