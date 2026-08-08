El hombre que degolló a su expareja en el centro comercial de Murcia dormirá este sábado en prisión

Juan Bautista G. C., el detenido por degollar a su expareja, Gloria, en su taller de zapatería del centro comercial Carrefour Infante de Murcia, ya dormirá este sábado en la cárcel de Sangonera, dada la cantidad de indicios que existen de que acabó con la vida de la mujer, de 44 años y con quien tenía una hija de 5 en común.

Dado que el sospechoso fue arrestado por la Guardia Civil en el municipio de Puerto Lumbreras, desde ahí se le trasladó a la Comisaría de Policía Nacional más cercana: la de Lorca. Desde estas dependencias policiales fue llevado el hombre, este sábado por la mañana, hasta los juzgados de la Ciudad del Sol, para responder, ante la autoridad judicial de guardia (la de la plaza número 4 de la Sección de Instrucción de Tribunal de Instancia) por el crimen que él mismo admitió, en un mensaje a su compañero de trabajo, haber cometido.

"Haced fotos, me da igual que me saquéis"

"Haced fotos, me da igual que me saquéis", verbalizó al individuo, al arribar a los juzgados y percatarse de la presencia de medios de comunicación. El sujeto, que llleva una calavera tatuada en el cuello, llegó vestido de negro, esposado por detrás y custodiado por tres agentes de la Policía Nacional. Se mostró tranquilo, sin aspavientos, apuntaron testigos de la puesta a disposición judicial.

Sin embargo, ante los investigadores del Cuerpo Nacional de Policía que se ocupan del caso, Juan Bautista G. C. no abrió la boca: se acogió a su derecho a no declarar, informan fuentes cercanas a la investigación.

Investigadores, en el Carrefour Infante, horas después del hallazgo del cuerpo de Gloria. / Israel Sánchez

El presunto asesino, español de 38 años de edad, tenía antecedentes por la agresión que, en abril de este mismo año, él mismo admitió haber cometido contra la misma persona cuya vida acabaría segando con un cúter de los que usaba en su zapatería. La empujó, la insultó y la amenazó con quitarle a la niña.

Entonces fue condenado (aún estaba en vigor la orden que le prohibía comunicarse con Gloria por medio alguno) en una sentencia por conformidad, que era firme. Salvo aquel episodio de violencia machista, su hoja de antecedentes está limpia: no constan agresiones a otras mujeres o algún otro ilícito, apuntan fuentes cercanas al caso. Ahora sumaría asesinato a su currículum delictivo.

Riesgo de fuga

Prisión provisional, comunicada y sin fianza. Es, según apuntan fuentes judiciales, la decisión que, en estos asuntos, adopta habitualmente la autoridad judicial de guardia. Debido tanto a la gravedad del delito como al riesgo de fuga: cabe recordar que Juan Bautista G. C. ya intentó escapar, pues, tras cometer el crimen, se montó en un autobús destinó Granada. La Policía averiguó dónde estaba, el individuo se apeó en Puerto Lumbreras y ahí lo capturaron agentes del Instituto Armado.

El sospechoso, Juan Bautista, a su llegada este sábado a los juzgados de la Ciudad del Sol. / Israel Sánchez

Como se hace en este tipo de situaciones, el órgano judicial de guardia se inhibe posteriormente en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, especializado para investigar el caso y que procederá a confirmar la prisión provisional. Desde el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia confirmaron este sábado que así lo había hecho ya la jueza que practicó el levantamiento del cadáver el miércoles.

Lo juzgará un jurado popular

Mientras, Juan Bautista aguardará entre rejas el juicio, que será ante un jurado popular en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia, Sala especializada en los asuntos de violencia de género. Primero el caso será instruido (se investiga cómo homicidio u asesinato, a falta de la calificación definitiva) y la vista oral, no obstante, se fijará dentro de meses, cuando no años, dado el atasco judicial crónico que existe en juzgados y tribunales de la Región de Murcia.

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El sospechoso podrá estar un máximo de 2 años en prisión preventiva, según marca la norma; aunque, si pasa este tiempo y no ha salido el juicio, esta cautelar puede ser prorrogada por 2 años más, recuerdan fuentes judiciales.

Fuente: La Opinión de Murcia