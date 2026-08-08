Incendio
Un incendio en un restaurante de Gran Vía provoca cortes de tráfico en el centro de Madrid
El fuego se originó en la cocina de un local del número 55 y se propagó por el conducto de ventilación, generando una gran cantidad de humo
EFE
Un incendio declarado en la cocina de un restaurante de Gran Vía, ubicado en el número 55, ha provocado este sábado cortes en la circulación durante la mañana en el centro de Madrid, según han trasladado desde Emergencias de Madrid.
Los Bomberos de Madrid ya han extinguido el fuego y están trabajado en la ventilación del edificio están trabajando en las labores de extinción y de momento no se han registrado heridos, según han publicado en la red social X, pero se ha trasladado de forma preventiva un dispositivo de Samur-Protección Civil.
El fuego se ha producido en la cocina del restaurante que ha subido por el tubo de ventilación provocando mucho humo, han trasladado a EFE desde Emergencia Madrid.
Los bomberos están comprobando el estado de los edificios colindantes.
Para facilitar las labores de extinción, Agentes de Movilidad del Ayuntamiento han mantenido cortada la Gran Vía desde Plaza España a San Bernardo en ambos sentidos.
Fuente: El Periódico de España
- La playa de Málaga que los expertos destacan entre las más 'originales y secretas' de Europa: 'En sus aguas se pueden ver peces de colores, pulpos y estrellas de mar
- La Junta de Andalucía vende tres edificios abandonados del Centro de Málaga para construir vivienda protegida
- Los vecinos de Pedregalejo se concentrarán este domingo para protestar por las obras del paseo marítimo: 'Vamos a expresar nuestra indignación por el resultado
- Málaga declara en alerta a Campanillas hasta el 3 de septiembre tras detectar el virus del Nilo en un mosquito: 'No se ha registrado ningún caso en personas o animales
- La Junta de Andalucía elige a la empresa que construirá el nuevo consultorio de Cártama Pueblo
- Guía para ver el eclipse en Málaga el 12 de agosto: consejos para disfrutarlo de forma segura
- Jerónimo Macías, alcalde de Tolox: 'Ni siquiera nos han dado alternativas
- El Atlético de Madrid acelera el mercado antes de recibir al Málaga CF: Julián Álvarez, Ruggeri, Molina...