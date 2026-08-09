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Investigación

Hallan fallecido a un hombre de unos 40 años en una fuente de Salamanca

La sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido una llamada en la que informaba de que había una persona inconsciente parcialmente sumergida en una fuente

Imagen de un coche de la Policía Nacional.

Imagen de un coche de la Policía Nacional. / EP

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EP

Salamanca

El cuerpo sin vida de un varón de unos 40 años ha sido hallado en la mañana de este domingo, 9 de agosto, en una fuente de la avenida de la Merced de Salamanca, a la altura del Parque Municipal de Bomberos, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogido por Europa Press.

El hallazgo se ha producido sobre las 8.00 horas, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido una llamada en la que informaba de que había una persona inconsciente parcialmente sumergida en una fuente en la mencionada vía.

El 1-1-2 ha avisado a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado recursos al lugar.

Finalmente, los medios en el lugar han confirmado el fallecimiento de un varón, de unos 40 años.

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El Cuerpo Nacional de Policía se ha hecho cargo de la investigación para aclarar lo ocurrido.

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