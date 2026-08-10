Detenidos en Totana (Murcia) unos padres por intentar vender a su hija de 2 años a otra pareja que ya había pagado 20.000 euros por la niña

La Policía Nacional ha detenido en Totana (Región de Murcia) a cuatro personas (dos parejas) a las que imputa delitos de adopción ilegal, estafa y usurpación de identidad, implicados en una trama cuyo objetivo sería la entrega irregular de una niña de casi 2 años de edad "para culminar un proceso ilegal de adopción al margen de los procedimientos administrativos establecidos, y previo pago de una importante cantidad de dinero", informa la Policía en un comunicado.

En concreto, según apuntaron fuentes cercanas al caso, la madre de la niña tendría 26 años y el padre 41, mientras que la pareja que presuntamente pretendía 'comprar' a la pequeña está formada por una mujer de 51 años y un hombre de 42. Estas cuatro personas se hallan en libertad con cargos tras pasar por dependencias policiales y por el Juzgado de Guardia.

Servicios Sociales hacía un seguimiento a la menor

Los hechos ocurrieron hace un mes. Según detalló la nota policial, "la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad de la Región de Murcia informó al Grupo de Menores de que los Servicios Sociales dependientes del Ayuntamiento de Totana habían detectado un posible caso de adopción ilegal entre dos familias, y que incluso la familia interesada había entregado hasta la fecha una cantidad de 20.000 euros a la madre de la menor".

Y es que, prosiguió el Cuerpo, "desde el nacimiento de la niña en el año 2024, la Dirección General de Familias, Infancia y Conciliación venía realizando un seguimiento y evaluación permanente de la situación familiar, estableciéndose diferentes procesos de intervención para garantizar su protección integral".

"Todos los gastos de manutención y crianza"

Arrancaron las pesquisas policiales y desde el Grupo de Menores descubrieron que una de las familias (la que quería tener a la niña) estaba efectuando pagos mensuales (y luego semanales) a los padres biológicos para ver a la pequeña, "además todos los gastos relacionados con su manutención y crianza, así como de los presuntos trámites administrativos que se estaban realizando".

Los padres biológicos hicieron creer a la otra familia que "el procedimiento estaba siendo realizado por una abogada especializada y que la supuesta directora de la guardería donde se encontraba la menor les confirmaría que todo el proceso era legal, llegando a recibir llamadas telefónicas falsas bajo la apariencia de legalidad", subrayan desde la Policía.

"Los agentes de la Policía Nacional, ante la grave situación de riesgo para la menor, en coordinación y colaboración permanente con los Servicios de Protección del Menor de la Consejería de Familia de la Región de Murcia, procedieron a la inmediata detención de los cuatro implicados, los progenitores y los aspirantes a la tutela irregular de la menor, imputándoles delitos de adopción ilegal, estafa y usurpación de identidad", concluye la nota.

La pequeña, con una familia de acogida

En cuanto a la menor, "en estos momentos se encuentra bajo la protección de la Comunidad con una familia canguro de acogida", explican desde la Consejería de Política Social. Esto es: la niña no está en un centro, está en un hogar.

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Para ser familia de acogida (’familia canguro’) es necesario reunir unos requisitos como ser parejas o familias monoparentales, cuyos miembros tengan edades comprendidas entre los 25 y 55 años y con actividades profesionales que les permitan participar voluntariamente en el programa. Además, deberán pasar voluntariamente por un periodo de formación y valoración, hasta ser evaluadas como idóneas.

Fuente: La Opinión de Murcia