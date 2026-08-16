Playas de Málaga
Viana
Dos heridos tras estrellarse una avioneta en Navarra
Un varón ha sido trasladado al Hospital San Pedro de Logroño, donde está siendo atendido con pronóstico reservado
El otro ha sido trasladado a otro centro sanitario en Navarra
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Pamplona
Dos personas han resultado heridas y han sido hospitalizadas tras estrellarse este domingo una avioneta en Viana, según ha indicado a EFE la Policía Foral.
Como consecuencia del accidente, un varón ha sido trasladado al Hospital San Pedro de Logroño, donde está siendo atendido con pronóstico reservado, según ha informado el Gobierno de La Rioja.
Ha añadido que el otro varón herido ha sido trasladado a Navarra.
En el accidente han sido movilizados recursos de La Rioja y Navarra.
Fuente: El Periódico
- Un terremoto de magnitud 5 sacude Granada y se siente con fuerza en Málaga
- Una tormenta de rayos y truenos sorprende a Málaga de madrugada
- La Junta de Andalucía activa la fase de emergencia ante el riesgo sísmico tras el terremoto de magnitud 5
- Bandera roja y baño prohibido en cuatro playas de Málaga capital este sábado
- La Aemet activa el aviso amarillo por tormentas en tres comarcas de Málaga tras el 'sorprendente' aguacero de madrugada
- Revuelta en Málaga Este por un paseo marítimo y un modelo
- La Guardia Civil investiga el robo de cuatro pistolas reglamentarias en dependencias de la Policía Local de Rincón de la Victoria
- Un tomate Huevo de Toro alcanza los 20.000 euros en Coín en una subasta de récord