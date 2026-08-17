Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El virus de los cítricos que amenaza al limón Verna de MálagaJúzcar y Parauta, dos pueblos de Málaga sin oposiciónAlerta por lluvia y tormenta en RondaCrecen los hogares unipersonales en MálagaUn mural en homenaje a la zafra de la caña de azúcar en ChurrianaEl jardín de Málaga que ha sido nombrado uno de los mejores del mundoEl Castillo de Marbella revela su compleja historiaDenuncian excesos laborales con la UPR de Málaga
instagramlinkedin

Sucesos

Detenida una mujer tras la muerte de su pareja en una vivienda rural de Sevilla

Una mujer de 33 años ha sido detenida en Estepa (Sevilla) como presunta autora de un homicidio ocurrido este domingo, que se habría producido con arma blanca.

Un agente y un coche de la Guardia Civil.

Un agente y un coche de la Guardia Civil. / GUARDIA CIVIL DE VALLADOLID / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Claudio Guarino

Sevilla

Una mujer de 33 años ha sido detenida en Estepa (Sevilla) como presunta autora de la muerte de su pareja sentimental, un hombre de 36 años, en una vivienda rural del término municipal, según ha informado la Guardia Civil.

De momento, se desconocen las circunstancias exactas de este homicidio ocurrido este domingo y que, según las primeras indagaciones, se produjo por arma blanca.

Noticias relacionadas

La detenida permanece arrestada en dependencias de la Guardia Civil y previsiblemente pasará a disposición judicial este martes, ha añadido la fuente.

Fuente: El Correo de Andalucía

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Reabren las playas de Sacaba, Misericordia y Guadalmar tras prohibir el baño por presencia de vertidos
  2. Benalmádena mantiene la bandera roja y la prohibición del baño en cinco playas por una posible contaminación
  3. Un tomate Huevo de Toro alcanza los 20.000 euros en Coín en una subasta de récord
  4. El segundo día de la Feria del Centro de Málaga 2026, en imágenes
  5. Viaje al pasado: cuando los barcos zarpaban de la plaza del Siglo de Málaga
  6. Segundo ahogamiento en una semana en las playas de Málaga: Muere una mujer de 50 años en el Rincón de la Victoria
  7. Planes alternativos a la Feria de Málaga 2026: qué hacer para escapar del bullicio
  8. Funes inaugura la Feria de Málaga 2026 con un pregón lleno de sorpresas

Willy Hernangómez: "No vengo a ser un líder en el Unicaja, ya me he puesto el casco de soldado"

Willy Hernangómez: "No vengo a ser un líder en el Unicaja, ya me he puesto el casco de soldado"

Apuñalado en la Feria de Málaga: La investigación apunta a que un feriante agredió con un machete a la víctima por intentar ligar con su pareja

Apuñalado en la Feria de Málaga: La investigación apunta a que un feriante agredió con un machete a la víctima por intentar ligar con su pareja

El incendio de Niebla (Huelva) arrasó 33.000 hectáreas: el segundo más grave en extensión y el "más difícil" de la historia en Andalucía

El incendio de Niebla (Huelva) arrasó 33.000 hectáreas: el segundo más grave en extensión y el "más difícil" de la historia en Andalucía

Nuevo contratiempo para el Málaga CF: Ochoa sufre una lesión en el menisco

Nuevo contratiempo para el Málaga CF: Ochoa sufre una lesión en el menisco

Detenido el autor del apuñalamiento en la Feria de Málaga

La Comunidad Valenciana sigue siendo la comunidad autónoma más cara para la vuelta al cole, con 487,38 euros por alumno

La Comunidad Valenciana sigue siendo la comunidad autónoma más cara para la vuelta al cole, con 487,38 euros por alumno

Carolina España avanza que el Presupuesto de la nueva legislatura reforzará la política de vivienda y la bajada de impuestos

Carolina España avanza que el Presupuesto de la nueva legislatura reforzará la política de vivienda y la bajada de impuestos

Juanma Rodríguez: el pívot que busca Unicaja, análisis de la plantilla, Tyson Pérez...

Juanma Rodríguez: el pívot que busca Unicaja, análisis de la plantilla, Tyson Pérez...
Tracking Pixel Contents