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Tiroteo en Isla Cristina

La familia del menor muerto en el tiroteo de Huelva pide ayuda para esclarecer el crimen: "No tenía nada que ver, estaba cruzando la calle"

El padre del menor quiere irse de la barriada y vender el piso; aseguran que no tienen dinero "ni para pagar el entierro" del joven

Lugar donde tuvo lugar el tiroteo registrado este domingo en Isla Cristina (Huelva).

Lugar donde tuvo lugar el tiroteo registrado este domingo en Isla Cristina (Huelva). / David Arjona / EFE

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Domingo Díaz

La familia del menor muerto en el tiroteo de Isla Cristina (Huelva) ha pedido ayuda para esclarecer el crimen en el que también murieron dos mujeres con las que aseguran que no tenía nada que ver. Los hermanos de Hugo -así se llamaba el joven- han asegurado en televisión que no tenía nada que ver con el ajuste de cuentas que se investiga: "Que paguen por lo que han hecho, porque es que mi hermano no tenía nada que ver. Mi hermano estaba cruzando una calle. Es lo que estaban haciendo. Ya está".

Los familiares del menor han concedido una entrevista en televisión al programa Mañaneros 360. En ella han detallado que "Hugo era un niño muy alegre, lo daba todo de corazón. Era muy trabajador, estaba siempre con la familia, era buenísimo", afirmó su hermana Laura, que habló de "un vacío muy grande" en la casa tras su muerte.

Su hermano Alejandro estaba muy unido a él. Estaban todos en casa cuando recibieron la noticia el pasado domingo. "Recibimos la llamada y no sabíamos la verdad. Fuimos a buscarlo y no nos dijeron nada. Nos enseñaron vídeos, fuimos a hablar con la Guardia Civil, les enseñamos una foto y hasta las dos o tres horas no supimos que era él".

Laura insistió en que necesitan ayuda. Buscan abogado para esclarecer el crimen, para encontrar "a los que se llevaron a mi hermano por delante". "Lo que queremos es justicia", insistían los hermanos en televisión. "Necesitamos toda la ayuda posible, de todo, que nos ayuden". La familia ha pedido ayuda porque "no teníamos ni para enterrarlo". "No teníamos seguro ni nada, somos una familia humilde", insistieron en televisión.

En todo momento, los jóvenes han resaltado que su hermano no tenía nada que ver con el ajuste de cuenta entre familias. Además, han recibido el cariño "de todo el mundo, de todos los vecinos". Tras lo sucedido, el padre de Hugo quiere irse de la barriada de El Rocío. "Lo dijo hace mucho tiempo, pero ahora quiere vender la casa", señaló la hermana de Hugo.

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Cabe recordar que la investigación continúa abierta. La Guardia Civil ya ha encontrado las armas presuntamente utilizadas en este tiroteo en el que murieron tres personas y un bebé nonato. Las primeras pesquisas apuntan a un ajuste de cuentas entre los clanes de los Moriña y los Salazar. Las dos mujeres fallecidas eran miembros de esta segunda familia, mientras que Hugo pasaba por el lugar de los hechos en ese momento sin tener nada que ver. También fue herido de gravedad un joven de 18 años, hijo y nieto de las víctimas.

Fuente: El Correo de Andalucía

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