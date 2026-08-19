Andalucía
Vox denuncia ante la Policía Nacional el ataque a su sede provincial en Jerez (Cádiz)
"Podrán pintar una pared, pero no van a silenciar a Vox", ha asegurado Ramón Aumesquet, el presidente provincial
EFE
Vox Cádiz ha denunciado ante la Policía Nacional unas pintadas realizadas durante la madrugada del pasado 15 de agosto en el exterior de su sede provincial, situada en la zona sur de Jerez de la Frontera, según ha informado este miércoles el presidente provincial de la formación, Ramón Aumesquet.
La denuncia ha sido formalizada por Antonio Fernández Campos, miembro del Comité Ejecutivo Provincial de Vox Cádiz, y recoge daños en distintos elementos de la fachada, los muros y las rejas del inmueble, según ha señalado la formación en un comunicado.
Aumesquet ha condenado los hechos y ha afirmado que quienes pretenden "intimidar y silenciar a Vox mediante el vandalismo demuestran el escaso respeto que tienen por la democracia y la libertad".
"Podrán pintar una pared, pero no van a silenciar a Vox", ha asegurado el presidente provincial, quien ha añadido que la formación seguirá defendiendo sus ideas "sin miedo y sin complejos".
Vox ha solicitado que se esclarezca la autoría de las pintadas y se determine su posible motivación, al considerar especialmente relevante que los hechos se hayan producido en la sede provincial de una formación política legalmente constituida y con representación institucional.
En este sentido, la denuncia plantea que se investigue si el ataque pudiera estar relacionado con la actividad política de Vox o responder a una finalidad de intimidación, hostigamiento o menoscabo contra la formación, sus afiliados, cargos públicos o su actividad política.
Fuente: El Periódico
- Resurrección Antón, experta en seísmos: 'Van a volver a haber terremotos en el sureste de la península, pero no sabemos en qué momento porque la predicción a día de hoy no existe
- Un nuevo terremoto de magnitud 4,8 en Granada se deja notar en la provincia de Málaga: 'Ha habido un ruido extraño
- Los vecinos exigen la demolición del ‘portal de Belén’ usado como urinario en Málaga
- La Antigua Casa de Guardia cierra temporalmente por el fallecimiento de su propietario Antonio Garijo
- ¿Cuáles son las mejores casetas de la Feria? Los jóvenes responden (I)
- El Ayuntamiento se reunirá este martes con los vecinos de Pedregalejo, por las quejas sobre el nuevo paseo marítimo
- Consulta el plano de las casetas del Real en la Feria de Málaga 2026
- Málaga cierra seis playas al baño por vertidos en plena semana de Feria