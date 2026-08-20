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En la localidad de Burlada

Un niño, grave al caer de un tercer piso por el incendio en una vivienda en Navarra

El suceso ha ocurrido sobre las 17:05 horas de este jueves en un edificio de cinco plantas en la localidad de Burlada

Dos agentes de la Policía Foral Navarra.

Dos agentes de la Policía Foral Navarra. / EP

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EFE

Pamplona

Un niño de 10 años se encuentra en estado grave con politraumatismos tras precipitarse de una vivienda ubicada en el tercer piso de un edificio en el municipio de Burlada (Navarra) que se había incendiado.

Según ha informado SOS Navarra, el suceso ha ocurrido sobre las 17:05 horas de este jueves a la altura del número 25 de la calle Ronda de las Ventas, en un edificio de cinco plantas en la localidad de Burlada.

Además del menor, que ha sido trasladado al servicio de Pediatría del Hospital Universitario de Navarra (HUN), en este mismo centro ha sido atendida otra persona por inhalación de humo.

Hasta el edificio del incendio se han movilizado Bomberos de los parques de Trinitarios y Cordovilla, dos ambulancias convencionales y otra medicalizada. También han acudido un psicólogo de guardia y efectivos de la Policía Municipal y de la Policía Foral, cuerpo este último que queda al cargo de la investigación del suceso.

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Las mismas fuentes han indicado que el niño se ha precipitado de la vivienda y se encuentra grave, mientras que el incendio ha sido extinguido sobre las 17:45 horas.

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