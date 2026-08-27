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Siniestralidad Laboral

Muere uno de los dos trabajadores que quedaron atrapados por el derrumbe de una casa en Huesca

Los equipos de rescate sacan con vida al otro obrero que estaba atrapado entre los escombros de una vivienda de tres plantas situada en la calle José Fatás. El herido mantiene pronóstico reservado

Los bomberos de la DPH trabajan tras el derrumbe de un edificio en la calle Fatás de Sariñena.

Los bomberos de la DPH trabajan tras el derrumbe de un edificio en la calle Fatás de Sariñena. / Google Maps

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A. T. B. / M. C. L.

Un obrero ha fallecido en la mañana de este jueves tras sufrir un atrapamiento cuando trabajaban en la demolición de una casa de Sariñena (Huesca). El trabajador se encontraba junto a dos compañeros, uno de los cuales ha sido rescatado por un equipo de bomberos de la Diputación Provincial de Huesca (DPH) con signos vitales y mantiene pronóstico reservado, mientras que el tercero ha podido escapar por su propio pie. Así lo confirman fuentes sindicales a este diario después de un suceso que eleva a 21 el contador de las muertes en accidente laboral en Aragón en lo que va de año.

A las 12.00 horas, aproximadamente, se ha recibido el aviso por este percance que ha tenido lugar en una vivienda de tres plantas situada en la calle José Fatás (21), de la cabecera comarcal de Los Monegros. En la demolición del citado edificio estaban trabajando los tres operarios. Según ha confirmado el alcalde de Sariñena, Francisco Villella (PAR), se trata de una casa deshabitada que estaba derribando una empresa especializada en este tipo de trabajos. Desde la DPH han explicado que allí están trabajando varias dotaciones de bomberos, además de solicitarse un refuerzo a los bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza y del Ayuntamiento de Huesca. Más allá de las mismas labores de rescate, los bomberos también están verificando el estado del edificio para evitar nuevos derrumbes. En cualquier caso hay muchos escombros.

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Fuente: El Periódico de Aragón

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