El Mallorca despide a los dos futbolistas detenidos por grabar a escondidas un encuentro sexual con una menor

El RCD Mallorca ha confirmado la extinción de los contratos de los dos jugadores del club, uno de ellos menor de edad, que fueron detenidos por la Policía Nacional por un presunto delito de corrupción de menores relacionado con la grabación no consentida de un encuentro sexual con una adolescente.

La entidad bermellona ha comunicado este sábado que, tras conocer los hechos, abrió una investigación interna para esclarecer lo ocurrido. «Una vez finalizado el correspondiente procedimiento, y tras analizar los hechos y las circunstancias concurrentes, se han extinguido los contratos de ambos jugadores, por lo que han dejado de pertenecer a la entidad», señala el club.

Los hechos investigados ocurrieron el pasado 14 de agosto en una vivienda en la que residían varios jóvenes de la cantera del Mallorca. Según la investigación policial, una adolescente mantenía relaciones sexuales consentidas con uno de los futbolistas, de 18 años, cuando se percató de que otra persona la estaba grabando con un teléfono móvil desde el interior de un armario sin su consentimiento.

La investigación de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional apunta a que quien realizaba la grabación era el segundo futbolista, menor de edad, y que el jugador de 18 años era conocedor de lo que estaba ocurriendo. La joven puso fin al encuentro y posteriormente presentó una denuncia.

Los dos jugadores fueron detenidos. El mayor de edad fue puesto a disposición judicial, mientras que el caso del menor quedó en manos de la Fiscalía de Menores.

El Mallorca ya había apartado a ambos futbolistas después de tener conocimiento de los hechos y ahora confirma que se ha formalizado su salida de la entidad. El club no ha precisado a qué equipo de su fútbol base pertenecían los dos jugadores.

Noticias relacionadas

En su comunicado, el RCD Mallorca ha reiterado «su compromiso con el cumplimiento de las normas internas y con los valores que deben regir el comportamiento de todos los integrantes del Club».

Comunicado del Real Mallorca Ante las informaciones recientemente publicadas relacionadas con dos jugadores del fútbol base, el RCD Mallorca comunica que, tan pronto como tuvo conocimiento de los hechos, inició una investigación interna con el objetivo de esclarecer lo sucedido. Una vez finalizado el correspondiente procedimiento, y tras analizar los hechos y las circunstancias concurrentes, se han extinguido los contratos de ambos jugadores, por lo que han dejado de pertenecer a la entidad. El RCD Mallorca reitera su compromiso con el cumplimiento de las normas internas y con los valores que deben regir el comportamiento de todos los integrantes del Club.

Fuente: Diario de Mallorca