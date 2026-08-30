Una mujer de 32 años y su hija de 9 mueren en el incendio de un bar de Teruel

Una mujer de 32 años y su hija, una niña de 9 años, han muerto este domingo por la tarde tras un incendio originado en un bar de la localidad de Cedrillas, el bar 'Cedrún', que ha afectado también a una vivienda situada justo encima del establecimiento hostelero, sin que se haya aclarado dónde se encontraban las dos víctimas mortales. Junto a las dos fallecidas también ha resultado herida una tercera persona por una posible intoxicación por humo, lo que ha llevado a tener que ser evacuado de la primera planta de este mismo inmueble. Ha sido en torno a las 17:30 horas cuando se ha recibido el aviso pertinente.

Hasta el lugar de los hechos, el número 7 de la calle Rey Juan Carlos I, se han desplazado cuatro bomberos, dos oficiales y el jefe de Guardia, todos ellos pertenecientes a la Diputación Provincial de Teruel (DPT), además de un voluntario procedente del vecino municipio de Alcalá de la Selva. Desde la Diputación de Teruel han explicado que los efectivos han logrado contener las llamas para evitar que alcanzaran el tejado del inmueble, unas labores que se han prolongado durante dos horas, hasta las 19:30 horas, cuando se ha dado por extinguido.

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Por el momento, se desconocen las causas de este trágico incendio, cuyas fatales consecuencias han consternado a este pequeño municipio turolense. En este sentido, desde la Guardia Civil han asumido la investigación para esclarecer lo sucedido, por lo que los efectivos de la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de Teruel ya se encuentran allí para dar los primeros pasos, de los cuales se dará traslado al Juzgado que hoy se encuentra en funciones de guardia en la capital turolense. Además, en el operativo han participado cuatro patrullas de la Guardia Civil, un helicóptero medicalizado y los servicios sanitarios.

Fuente: El Periódico de Aragón