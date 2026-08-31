Investigación en Murcia
Un joven muere aplastado dentro de un contenedor de basura cuando huía de la Policía en Cartagena
El conductor de un camión de basura, ajeno a la presencia del hombre, vació el depósito con él dentro y activó el sistema de compactación que acabó causándole la muerte
Alba Marqués
Un joven murió durante la madrugada de este lunes en Cartagena después de haberse escondido en el interior de un contenedor de basura que, al llegar el camión de recogida, fue vaciado en la caja del vehículo con él todavía dentro, donde quedó atrapado y murió aplastado por el sistema de compactación.
Según han informado fuentes cercanas al caso, la víctima estaba siendo buscada por la Policía después de verse presuntamente implicada en un robo, al parecer cometido con violencia. En circunstancias que todavía deberán ser esclarecidas por la investigación, el hombre se introdujo en un contenedor de la calle Carlos III con la intención de ocultarse de los agentes.
Poco después, un camión del servicio de recogida de residuos llegó al lugar durante su recorrido habitual. El conductor, ajeno a que había una persona en el interior, procedió a cargar y vaciar el contenedor en la tolva del vehículo.
El trabajador fue alertado de lo sucedido y detuvo inmediatamente la maquinaria. Sin embargo, según las mismas fuentes, la víctima ya había fallecido como consecuencia de la presión ejercida por el sistema de compactación del camión.
Hasta el lugar se desplazaron recursos sanitarios, efectivos de la Policía Nacional, Policía Local de Cartagena y la autoridad judicial, además del servicio forense para proceder al levantamiento del cadáver.
También fue necesaria la intervención de los bomberos para realizar las labores de extracción del cuerpo del interior del vehículo.
Los servicios sanitarios tuvieron que atender asimismo al conductor del camión de basura, que sufrió una crisis de ansiedad después de conocer lo sucedido.
Fuente: La Opinión de Murcia
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