Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Concentración en apoyo a CeutaEl cabecilla marroquí que guiaba en la entrada masiva a CeutaCalendario escolar de MálagaCaso Grupo VeraDemolición del Hotel IbisEstafa del 'smishing'Fiestas de la VictoriaAsí queda la plantilla del Málaga CF
instagramlinkedin

Violencia de Género

Detenido en Santander un joven de 18 años por agredir a su pareja de 17

La menor tuvo que ser trasladada al hospital

Archivo - Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional.

Archivo - Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. / POLICÍA NACIONAL - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Europa Press

SANTANDER

La Policía de Santander ha detenido esta madrugada a un joven de 18 años por agredir a su pareja de 17 tras una discusión en la calle.

El joven fue detenido sobre la 1.30 horas en la calle Castilla como presunto autor de un delito de violencia de género, ya que poco antes, tras una discusión, había agredido físicamente a su pareja, tirándola del pelo, empujándola y arrojándola al suelo.

La menor fue trasladada por los agentes al Hospital Marqués de Valdecilla para ser asistida.

Noticias relacionadas

Por estos hechos, se han instruido diligencias para el juzgado por un supuesto delito de violencia de género.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El rincón de Málaga que enamoró a Orson Welles y en el que pidió que esparcieran sus cenizas: 'Un hombre no es de donde nace, sino de donde elige morir
  2. El Málaga CF cierra el mercado con ocho fichajes
  3. Miles de malagueños se concentran frente al Ayuntamiento: “Ceuta no se vende, Ceuta se defiende”
  4. Subastan una nave industrial de 300 metros cuadrados por 100.000 euros en el municipio malagueño de Álora
  5. El Paseo del Parque se corta este miércoles por las concentraciones en apoyo a Ceuta y contra el racismo
  6. Así queda el calendario escolar en Málaga para el curso 2026-27: fechas clave y festivos
  7. Comienzan los trabajos de demolición del Hotel Ibis de Málaga para dar paso a un nuevo hotel
  8. Caso Grupo Vera: desarticulada en Málaga la matriz de una trama que promovió el expolio millonario de la constructora

Detenido en Santander un joven de 18 años por agredir a su pareja de 17

Detenido en Santander un joven de 18 años por agredir a su pareja de 17

Directo | Feijóo, a Sánchez: el día de la "invasión", "ni su Gobierno ni Marruecos hicieron nada por impedirlo"

Directo | Feijóo, a Sánchez: el día de la "invasión", "ni su Gobierno ni Marruecos hicieron nada por impedirlo"

Lluís Masana, experto en metabolismo: “El colesterol LDL no es un factor de riesgo más, es la causa de la arteriosclerosis”

Lluís Masana, experto en metabolismo: “El colesterol LDL no es un factor de riesgo más, es la causa de la arteriosclerosis”

Muere el Nobel de química japonés Hideki Shirakawa a los 90 años

Muere el Nobel de química japonés Hideki Shirakawa a los 90 años

El histórico pueblo de Málaga de 9.000 habitantes en el que el actor Salva Reina tiene sus raíces: una localidad rodeada de sierra con fachadas encaladas y plazas tranquilas

El histórico pueblo de Málaga de 9.000 habitantes en el que el actor Salva Reina tiene sus raíces: una localidad rodeada de sierra con fachadas encaladas y plazas tranquilas

Coulant de chocolate con helado de vainilla: el postre irresistible que parece de restaurante y es muy fácil

Coulant de chocolate con helado de vainilla: el postre irresistible que parece de restaurante y es muy fácil

Un tiroteo en Mineápolis deja tres muertos, incluido el atacante, y seis heridos, tres de ellos policías

Un tiroteo en Mineápolis deja tres muertos, incluido el atacante, y seis heridos, tres de ellos policías

Las concentraciones de apoyo a Ceuta reúnen a 10.000 personas en Marbella, San Pedro y Nueva Andalucía

Las concentraciones de apoyo a Ceuta reúnen a 10.000 personas en Marbella, San Pedro y Nueva Andalucía
Tracking Pixel Contents