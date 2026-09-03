Investigación
Herido de gravedad un hombre tras ser disparado en la localidad vizcaína de Barakaldo
Una persona ha sido detenida por los hechos en la localidad de Amurrio (Álava), según han confirmado fuentes municipales
EP
Un hombre ha resultado herido, al parecer, de gravedad tras ser disparado desde un vehículo en la localidad vizcaína de Barakaldo. Una persona ha sido detenida posteriormente por estos hechos en Amurrio, según han confirmado fuentes municipales.
El suceso se ha registrado a última hora de la tarde de este jueves en la zona de Lasesarre, donde se ha producido un tiroteo desde un vehículo que ha alcanzado "gravemente" a un varón. Tras los disparos, el coche se ha dado a la fuga.
La víctima ha sido atendida por los servicios sanitarios y posteriormente trasladada a un centro hospitalario. Por lo que respecta al presunto autor de los disparos, según han explicado las mismas fuentes, ha sido detenido posteriormente en la localidad alavesa de Amurrio.
Fuente: El Periódico
- El rincón de Málaga que enamoró a Orson Welles y en el que pidió que esparcieran sus cenizas: 'Un hombre no es de donde nace, sino de donde elige morir
- El Málaga CF cierra el mercado con ocho fichajes
- Miles de malagueños se concentran frente al Ayuntamiento: “Ceuta no se vende, Ceuta se defiende”
- Subastan una nave industrial de 300 metros cuadrados por 100.000 euros en el municipio malagueño de Álora
- El Paseo del Parque se corta este miércoles por las concentraciones en apoyo a Ceuta y contra el racismo
- Comienzan los trabajos de demolición del Hotel Ibis de Málaga para dar paso a un nuevo hotel
- Caso Grupo Vera: desarticulada en Málaga la matriz de una trama que promovió el expolio millonario de la constructora
- Así juega Jens Cajuste, nuevo fichaje del Málaga CF