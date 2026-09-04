Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Virus del NiloAlquiler: Málaga y Marbella, en el top 15 de ciudades más carasOrden de detención sobre los Al-ThaniElisa Pérez de Siles entrega su acta de concejalaReapertura del Hospital PascualLoren y la situación económica del Málaga CFDemolición del Hotel IbisEl parque Alfonso XII continúa cerrado
instagramlinkedin

Cádiz

Hallan el cadáver de un hombre en un contenedor de la basura de Jerez

Agentes de Policía Científica y Judicial se encuentran en la zona, que ha sido acordonada, para iniciar las tareas de identificación de la víctima y recabar indicios sobre las circunstancias de su muerte

Agentes de la Policía Local de Jerez de la Frontera (Cádiz) en una imagen de archivo.

Agentes de la Policía Local de Jerez de la Frontera (Cádiz) en una imagen de archivo. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Cádiz

El cadáver de un hombre ha sido hallado este viernes en el interior de un contenedor de basuras en Jerez de la Frontera (Cádiz), han indicado a EFE fuentes policiales.

Operarios del servicio municipal de recogida de basuras alertaron del hallazgo sobre las 8:30 horas al manipular un contenedor en la calle de Sevilla, junto a una parada de autobuses.

Noticias relacionadas

Agentes de Policía Científica y Judicial se encuentran en la zona, que ha sido acordonada, para iniciar las tareas de identificación de la víctima y recabar indicios sobre las circunstancias de su muerte.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El histórico pueblo de Málaga de 9.000 habitantes en el que el actor Salva Reina tiene sus raíces: una localidad rodeada de sierra con fachadas encaladas y plazas tranquilas
  2. Miles de malagueños se concentran frente al Ayuntamiento: “Ceuta no se vende, Ceuta se defiende”
  3. Mourinho, sobre su desprecio a Pellegrini y al Málaga CF: 'En el pasado hay palabras que uno dice por las que te sientes un idiota
  4. Así queda el calendario escolar en Málaga para el curso 2026-27: fechas clave y festivos
  5. Adecco busca a 200 operarios de fábrica en la Axarquía malagueña para trabajar en una planta de mangos y aguacates
  6. Fingió su muerte, cambió de rostro y acabó detenido en Málaga: Pipo, el presunto líder de Los Lobos, pelea contra su extradición
  7. ING habilita cuatro nuevos cajeros en Málaga para la retirada de dinero en efectivo: estas son sus ubicaciones
  8. Fiestas de la Victoria 2026 en Málaga: conciertos, horarios y programación

Hallan el cadáver de un hombre en un contenedor de la basura de Jerez

Hallan el cadáver de un hombre en un contenedor de la basura de Jerez

Corrida Goyesca de Ronda 2026: Morante encabeza un cartel marcado por el homenaje a Antonio Ordóñez

Corrida Goyesca de Ronda 2026: Morante encabeza un cartel marcado por el homenaje a Antonio Ordóñez

DIRECTO | Rueda de prensa tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera

DIRECTO | Rueda de prensa tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera

Gran Canaria: mil maneras de alargar el verano

Gran Canaria: mil maneras de alargar el verano

Detenido un hombre en Sevilla por apuñalar a otro en el corazón por su negativa a mantener sexo

Detenido un hombre en Sevilla por apuñalar a otro en el corazón por su negativa a mantener sexo

Las compras de segunda mano ganan protagonismo ante la vuelta al cole, impulsadas por el ahorro y la sostenibilidad

Las compras de segunda mano ganan protagonismo ante la vuelta al cole, impulsadas por el ahorro y la sostenibilidad

Detenido un inmigrante marroquí tras amenazar ayer con apuñalar a un militar en Ceuta

Detenido un inmigrante marroquí tras amenazar ayer con apuñalar a un militar en Ceuta

El agua "superenfriada" permite imprimir estructuras 3D en hielo

El agua "superenfriada" permite imprimir estructuras 3D en hielo
Tracking Pixel Contents