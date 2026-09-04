Los Mossos detienen a la madre del bebé hallado muerto tras ser abandonado en Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han confirmado la detención, este jueves, de una mujer presuntamente relacionada con la muerte del bebé que fue localizado dentro de una bolsa de un edificio de La Mina, en Sant Adrià de Besòs. Fuentes consultadas por EL PERIÓDICO han precisado que se trata de la madre del menor abandonado. Las mismas fuentes han añadido que tiene 33 años.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 2 de septiembre, alrededor de las 13 h, cuando los Mossos recibieron un aviso por la localización del cuerpo sin vida de un bebé. Varias patrullas se desplazaron al sitio y localizaron el cuerpo en un bloque de pisos. También se activaron diversas dotaciones del Sistema de Emergencias Médicas.

Desde el mismo miércoles, los Mossos d’Esquadra investigan presuntos indicios de criminalidad en el caso del bebé muerto que se halló abandonado dentro de una bolsa de basura en un bloque del barrio de La Mina, en Sant Adrià de Besòs. Tras las comprobaciones que los agentes efectuaron durante la tarde de ayer en el inmueble, las indagaciones han pasado a manos del Área de Investigación Criminal del cuerpo, en la sede central de Egara, en Sabadell.

La mujer que se encarga de la limpieza de la escalera en uno de los grandes edificios característicos de La Mina halló la bolsa ensangrentada que ocultaba al bebé. Las versiones difieren sobre si estaba en el patio de luces -al que dan las ventanas de numerosas viviendas del inmueble- o junto a la entrada de la portería. En todo caso, la trabajadora desenvolvió el bulto y dio con el menor. Una de las versiones asegura que la mujer relató que el bebé aún mantenía un hilo de vida cuando lo encontró, pero estaba malherido y falleció pocos instantes después.

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Después de que los Mossos recibieran aviso y se personaran en el lugar de los hechos, una comitiva judicial acudió al bloque para encargarse de la retirada del cuerpo. Los agentes custodiaron el cadáver hasta que fue trasladado y se mantuvieron durante varias horas en la zona, efectuando pesquisas.