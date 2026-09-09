Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Más gripe A y covid-19 en la vuelta al coleLa Vuelta llega el viernes a MálagaCómo preparar a los niños para la vuelta al colePaciente de fibrosis pulmonar: “Las cuestas arriba son las que me matan”Málaga se consolida como destino gastronómicoDetonaciones y cortes de tráfico en Málaga este miércoles por un rodajeCarmen Mola convierte Marbella en el escenario de su nueva novelaArranca la Fiesta del Boquerón Victoriano en Rincón de la Victoria
instagramlinkedin

Investigación en Santa Lucía de Tirajana

Detienen a un hombre por apuñalar a su pareja en Gran Canaria

La víctima permanece ingresada con pronóstico reservado en un centro hospitalario tras ser atacada. El varón ya se encuentra bajo custodia de la Guardia Civil

Un coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo.

Un coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo. / Mariscal / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

Las Palmas de Gran Canaria

Un hombre, de 40 años, ha sido detenido en la madrugada de este miércoles por la Guardia Civil tras presuntamente apuñalar a su pareja, de 38 años, en su domicilio de Santa Lucía de Tirajana, en la isla de Gran Canaria.

Los hechos se han producido en la madrugada de este miércoles cuando V.A.P.C., de nacionalidad española al igual que la víctima, llama a la Guardia Civil indicando que había apuñalado a su pareja, que responde a las iniciales de R.M.M.S., en su domicilio del citado municipio, según ha informado la Delegación del Gobierno en Canarias.

Seguidamente acuden al lugar varias patrullas de la Guardia Civil, que confirman que la mujer presentaba varias puñaladas, por lo que se da aviso a los servicios médicos, que comprueban el estado de la víctima y la trasladan hasta un centro hospitalario de la isla, donde permanece en quirófano con pronóstico reservado.

Por su parte, los agentes de la Guardia Civil proceden a la detención del hombre por el apuñalamiento a su pareja.

Noticias relacionadas

La víctima, según matiza la Delegación del Gobierno, se encuentra dada de alta en el sistema VIOGEN, si bien con otro autor y con una Valoración Policial de Evolución del Riesgo (VPER) de riesgo bajo.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Semana de tiempo inestable en la provincia de Málaga: lluvias, tormentas y temperaturas más suaves
  2. Procesión de la Virgen de la Victoria: recorrido, horario y la gran petalada de este 8 de septiembre
  3. Supermercados y centros comerciales que abren este 8 de septiembre en Málaga: horarios de Mercadona, Lidl, Carrefour y El Corte Inglés
  4. Detonaciones y cortes de tráfico en Málaga por un rodaje en la antigua prisión: fechas y restricciones en la circulación y el aparcamiento
  5. La Vuelta llega el viernes a Málaga: este es el recorrido y los horarios de etapa 19ª
  6. Málaga registra nuevos récords de punta de demanda eléctrica y Endesa relaciona el 'estrés y sobrecarga' de la red por el calor con los apagones
  7. Cierra la escuela infantil 'Con C de Cariño' en Málaga y deja a 80 niños y diez trabajadores en el limbo: 'Es una pena
  8. El Ayuntamiento de Málaga se despide de la edil Elisa Pérez de Siles este jueves

Una campaña protagonizada por la actriz Esther Arroyo anima a medir la calidad de vida a través del descanso

Una campaña protagonizada por la actriz Esther Arroyo anima a medir la calidad de vida a través del descanso

La Casa de Muñecas de Gabby llega por primera vez a Málaga de la mano del centro comercial Miramar

La Casa de Muñecas de Gabby llega por primera vez a Málaga de la mano del centro comercial Miramar

Lleno total para el Unicaja-Real Madrid del Trofeo Costa del Sol en el Carpena

Lleno total para el Unicaja-Real Madrid del Trofeo Costa del Sol en el Carpena

El nuevo parque de atracciones que acaba de abrir en Málaga: con 5.000 metros cuadrados de saltos, escalada y toboganes gigantes

El nuevo parque de atracciones que acaba de abrir en Málaga: con 5.000 metros cuadrados de saltos, escalada y toboganes gigantes

League of Legends prepara el Acto 2 de la Temporada 3 con una buena batería de novedades

League of Legends prepara el Acto 2 de la Temporada 3 con una buena batería de novedades

DIRECTO | Los noruegos madrugan para el último adiós a Harald V

DIRECTO | Los noruegos madrugan para el último adiós a Harald V

Amazon rebaja a precio mínimo estas Skechers cómodas y versátiles que combinan con todo (y más ofertas)

Amazon rebaja a precio mínimo estas Skechers cómodas y versátiles que combinan con todo (y más ofertas)

En busca de una mayor cohesión

En busca de una mayor cohesión
Tracking Pixel Contents