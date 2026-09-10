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La jueza envía a prisión a los tres hombres detenidos por el tiroteo de Huelva en un ajuste de cuentas entre clanes

Los tres han prestado declaración en sede judicial y están acusados de delitos de asesinato, organización criminal, daños al feto con resultado de muerte y daños

VÍDEO | Detenidos tres hombres por su implicación en el tiroteo de Isla Cristina por un ajuste de cuentas entre clanes

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Guardia Civil

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Domingo Díaz

La jueza de la plaza 3 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ayamonte (Huelva), ha enviado a prisión provisional, comunicada y sin fianza a los tres varones detenidos el pasado lunes como presuntos autores del tiroteo de Isla Cristina, en el que murieron tres personas, entre ellas una mujer embarazada, y otras dos quedaron heridas. Inicialmente se les atribuyentres delitos de asesinato, un delito de lesiones dolosas al feto con resultado de muerte, un delito de pertenencia a grupo criminal, un delito de lesiones y un delito de homicidio en grado de tentativa.

La jueza también ha tomado la decisión de levantar el secreto de sumario. Los tres varones han prestado declaración en sede judicial.

Los tres hombres tienen edades comprendidas entre 24 y 36 años. Las detenciones se produjeron el pasado lunes, después de que el Instituto Armado llevara a cabo varios registros simultáneos realizados en Huelva capital con la participación de más de 80 agentes.

Los agentes de la Benemérita llevaron a cabo unas maniobras harto complicadas para la detención de estos tres varones. Se insistió en que "debido a la complejidad del dispositivo y la peligrosidad de los individuos", la operación requirió de la participación de la Unidad de Especial Intervención (UEI), el Grupo de Acción Rápida (GAR), un helicóptero, guías caninos y perros especializados. La investigación está siendo coordinada por Policía Judicial de la Comandancia de Huelva con el apoyo del Equipo de Ayamonte, que no descarta más detenciones en los próximos días.

La investigación se apoyó en un primer momento de inspecciones oculares y los análisis de las pruebas. Esto permitió identificar a una parte de los autores relacionados con los hechos.

Durante los registros realizados, se han incautado un arma de fuego, casi 30.000 euros en efectivo, una veintena de móviles, chalecos antibalas, un táser y documentación que les vincula con los hechos.

El primer crimen será juzgado este otoño en Huelva

El suceso que trajo consigo estas tres detenciones ocurrió el pasado 16 de agosto. Dos asaltantes subidos a una moto con fusiles de asalto acabaron en la barriada de El Rocío de Isla Cristina con la vida de tres personas: la madre y la hermana -embarazada de ocho meses- de 'El Baba', y un menor que pasaba por allí y no estaba relacionado con la disputa entre clanes. Además, resultaron heridos otras dos personas, entre ellas el hijo y nieto de las fallecidas. El alcalde de la localidad lo tildó de "dantesco".

La primera hipótesis de lo sucedido es que se trata de un nuevo episodio en la guerra entre los Moriña y los Salazar. Todo comenzó en 2024, cuando 'El Baba' acabó con la vida de uno de los hermanos de su exmujer, perteneciente a la familia Moriña. Fue detenido con posterioridad en Asturias. Desde entonces, se han sucedido distintos enfrentamientos. En uno de ellos también perdió la vida el padrastro de 'El Baba'.

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El primero de estos crímenes, el cometido por 'El Baba', será juzgado este mismo otoño en la Audiencia Provincial de Huelva.

Fuente: El Correo de Andalucía

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