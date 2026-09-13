Secciones

Es noticia
Confinan Benahavís por un complicado incendio forestalEl curso arranca en Málaga este martes para 162.714 alumnos de Secundaria y FPEl crimen de Sibora llega a la Audiencia de MálagaCasares celebra La Noche de los Murciélagos con talleres, charlas y actividades para niñosAlejandra Fragoso: "Dia quiere seguir creciendo en el interior y en el litoral"El Unicaja volvió al Martín Carpena junto a su afición 112 días despuésCelta de Vigo - Málaga CF (1-1)El Kanka de vuelta en casa junto a su pandilla malagueña
instagramlinkedin
Un hombre mata presuntamente a su madre octogenaria en Pontevedra

Un hombre mata presuntamente a su madre octogenaria en Pontevedra

Jose Lores

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Un hombre mata presuntamente a su madre octogenaria en Pontevedra

Jose Lores

RRSS WhatsAppCopiar URL

Crimen en Ponteareas. Un hombre ha sido detenido por presuntamente matar a su madre de 81 años de edad en una vivienda de una céntrica calle de la localidad, la rúa dos Carballos. La Guardia Civil, que se hará cargo de la investigación, se trasladó hasta el punto así como la comisión judicial para proceder al levantamiento del cadáver. La víctima fue al parecer degollada con un arma blanca. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents