Investigación
Diego Meneses, viudo de Francisca Cadenas, tras concluir la reconstrucción: "Lolo es el causante de todo lo que ha pasado y se quiere escapar"
Reconoce que la familia está "peor que nunca"
Belén Castaño Chaparro
El viudo de Francisca Cadenas, Diego Meneses, ha reconocido que este lunes está siendo un día muy duro para la familia. "Estamos peor que nunca todos", ha asegurado a la prensa, más de seis horas después de que se iniciara la reconstrucción de los hechos.
Asegura que no le va a sorprender nada de lo que haya dicho Manuel González, conocido como Lolo, el único de los dos hermanos investigados por el asesinato de su mujer que ha querido colaborar.
"¿Lolo va a decir la verdad ahora, después de 9 años?", ha preguntado con ironía. "Lolo es el causante de todo lo que ha pasado y se quiere escapar", ha afirmado Diego Meneses.
El viudo de Francisca Cadenas ha asegurado que a él no le ha salido ni gritarle cuando se lo ha topado de frente durante la reconstrucción. Ya lo han hecho por él sus vecinos. "Todo lo que han gritado es poco, le tenían que gritar más, no solo a Lolo, a todos ellos", ha dicho.
Diego Meneses es el único miembro de la familia que ha hecho declaraciones hasta ahora. Ni los abogados de la defensa, José Duarte y Aurelia Martín, ni la de la acusación particular, Verónica Guerrero, han atendido, de momento, a los medios.
En la calle ya no quedan agentes de la Guardia Civil ni vecinos. Las vallas se han retirado y se ha reabierto al tráfico.
Oficialmente, no se ha confirmado si las diligencias se dan por concluidas, pero parece que sí.
Fuente: La Crónica de Badajoz
- La ruta de senderismo de Málaga perfecta para hacer en septiembre: un camino entre vegetación y pozas que acaba en una enorme cascada de 20 metros
- La nueva marisquería de Málaga con pescadería propia que acaba de abrir en la capital: con platos de pescado y marisco fresco desde 7 euros
- Un hijo de Al-Thani, dueño del Málaga CF, deja una factura de más de 500.000 euros en un hotel de lujo de Londres y le requisan un coche
- Confinan Benahavís por un complicado incendio forestal: 22 medios aéreos y 105 bomberos luchan contra las llamas
- Fernando lucha contra el desahucio de su vivienda familiar tras 21 años de residencia: 'No soy un okupa, soy propietario por herencia
- Dia quiere seguir creciendo en el interior y en el litoral de Málaga y la nueva plataforma de Antequera, que abrirá en 2027, tiene esa visión de futuro
- Adrián Niño evita la autocondena del Málaga CF ante el Celta (1-1)
- Marbella investiga los restos de un barco hundido que podría haber partido de Marsella rumbo a Buenos Aires en 1887