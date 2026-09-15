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Accidente laboral

Un trabajador muere al inhalar sustancias tóxicas en una fosa séptica del Mercado Central de Tarragona

Otros trabajador ha resultado herido crítico y trasladado al hospital

El suceso ha tenido lugar cuando tres operarios reparaban un desagüe en el que se había acumulado monóxido de carbono

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra, en una imagen de archivo.

Un vehículo de los Mossos d'Esquadra, en una imagen de archivo. / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

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Jan Magarolas

Tarragona

Un trabajador ha muerto este martes por la tarde mientras realizaba tareas de mantenimiento en una fosa séptica situada en la tercera planta del aparcamiento subterráneo del Mercado Central de Tarragona.

Otro compañero ha resultado herido crítico y ha sido trasladado al Hospital Joan XXIII de la ciudad. Los hechos han tenido lugar alrededor de las ocho de la tarde y el cuerpo de emergencias, que ha enviado siete dotaciones a la zona, ha desalojado el recinto y ha establecido un perímetro de seguridad por precaución.

Los Bombers de la Generalitat de Cataluña han recibido, pocos minutos antes de las 20:00 horas, hasta cuatro llamadas avisando de un grave incidente en la zona de la plaza Corsini y el Mercat Central, en el primer sótano del cual hay las instalaciones de Mercadona. Xavier Ferrer, responsable territorial del cuerpo de Bombers en el Camp y el Ebre, ha explicado que inicialmente se han activado 3 dotaciones junto al Servei d'Emergències Mèdiques.

"Lamento profundamente la muerte de un trabajador en el accidente laboral en el Mercat Central de Tarragona. Mi pésame a la familia, amigos y compañeros. También quiero expresar mi preocupación por el estado del trabajador herido en estado crítico y desearle una evolución favorable", ha escrito el conseller de Empresa, Miquel Sàmper, en la red social X, la primera fuente oficial en confirmar el deceso.

Actuación de los Bombers, Mossos y el SEM

Ferrer ha confirmado lo que ya habían avanzado fuentes municipales: los operarios trabajaban en un desagüe donde se había acumulado monóxido de carbono. Tras la llegada de más dotaciones al lugar del suceso, los Bombers evacuaron a las tres personas implicadas y, posteriormente, desalojaron los tres sótanos del aparcamiento del supermercado.

Los equipos de emergencia rescataron en primer lugar a uno de los afectados y lo trasladaron al exterior, donde le practicaron maniobras de reanimación. Posteriormente, un segundo equipo accedió al interior para extraer a la otra víctima. De forma paralela, se realizaron mediciones de gases tóxicos que detectaron una alta concentración de monóxido de carbono: "Entendemos que lo ocurrido responde a una intoxicación por este gas", ha explicado Ferrer.

El responsable de Bombers ha precisado que se trataba de una arqueta que recoge los desagües y las aguas fecales del edificio. Los operarios trabajaban en un pozo de entre tres y cuatro metros de profundidad que estaban limpiando tras quedar obstruido. Los Bombers han confirmado que las víctimas trabajaban para una empresa de mantenimiento y que se encontraban en el lugar por esta razón. Las aguas residuales pueden generar monóxido de carbono y metano, lo que habría sido la causa de la intoxicación.

Una vez desalojados los aparcamientos y acordonada la zona, se realizaron mediciones que detectaron la presencia de monóxido de carbono. Tras ventilar el espacio, las lecturas posteriores dieron resultado negativo. "No ha sido una fuga propiamente dicha, no ha habido ningún riesgo para la población y el edificio es seguro", ha asegurado Ferrer. De hecho, los cuerpos de emergencia han reabierto los accesos a la zona a las 23:30 horas.

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La empresa municipal Mercats de Tarragona podrá abrir, si así lo decide, las instalaciones del Mercat Central este mismo miércoles. Sin embargo, el aparcamiento seguirá cerrado al público para las tareas de investigación de los Mossos d'Esquadra.

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