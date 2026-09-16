Sucesos
Detienen a un hombre por matar a otro de un puñetazo en Sevilla
El presunto agresor y el fallecido se enzarzaron en una pelea a finales de agosto en la que la víctima sufrió un fuerte traumatismo craneoencefálico tras "golpearse bruscamente la cabeza contra el suelo"
Carlos Doncel
La Policía Nacional ha detenido a un hombre tras presuntamente matar a otro de un puñetazo en Sevilla. Los hechos ocurrieron a finales del pasado agosto en la zona arbolada ubicada entre la avenida Ronda del Tamarguillo y la calle Esteban Márquez, donde el arrestado agresió supuestamente a la víctima, según han informado este miércoles desde el Cuerpo. A consecuencia del impacto, el otro varón cayó de espaldas y "se golpeó bruscamente la cabeza contra el suelo".
"De la investigación se desprendió que el autor y el fallecido -junto a otras dos personas- se encontraban en el citado enclave cuando se inició una discusión entre ambos, que acabó derivando en una pelea", detallan desde la Policía Nacional. "Consecuencia de esta, la víctima recibió un puñetazo que le hizo caer de espaldas y golpearse bruscamente la cabeza contra el suelo, lo que le provocó a su vez un fuerte traumatismo craneoencefálico".
La víctima fue entonces evacuada a un centro hospitalario de la capital andaluza, donde murió "unos días después" a consecuencia de las heridas sufridas en la agresión. Según estas mismas fuentes oficiales, el fallecido era un varón de mediana edad y origen extranjero, del que no se tenían muchos más datos "al estar recién llegado a España".
"Ante la posible huida del autor por carecer de vínculos en España, se desarrolló una rápida investigación que culminó con la detención del mismo en el barrio de Los Pajaritos de Sevilla por su presunta participación en un delito de homicidio", explican desde el Cuerpo. Tras su arresto, el presunto culpable pasó a disposición judicial, que ha decretado su ingreso en prisión provisional.
Fuente: El Correo de Andalucía
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