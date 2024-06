La menor brutalmente violada en noviembre de 2021 en Igualada (Barcelona) fue encontrada por un camionero en el callejón de un polígono industrial, ensangrentada y "temblando" mientras repetía "no, no, no", incluso cuando le avisaron de que una ambulancia iba en camino.

Así lo ha explicado este lunes el camionero que la auxilió ante el tribunal que juzga en la Audiencia de Barcelona al supuesto violador, Brian Raimundo C., para quien la Fiscalía pide 45 años de prisión por los delitos asesinato en grado de tentativa y agresión sexual.