El otoño está aquí y viene cargado de series

El otoño ya se ha instalado. Es el momento de guardar la ropa de verano y sacar los abrigos, el paraguas y disfrutar en los ratos libres de un plan de ocio que desde hace unos años ya se ha establecido como algo habitual en nuestra rutina: tarde de sofá, manta y maratón de series. Si en la serie Juego de tronos pronosticaban con temor que el invierno es frío y viene repleto de peligros, desde luego la estación que lo precede llega cargada de estrenos que buscan hacerse hueco en un universo ya de por sí saturado y con una oferta tan variada que resulta imposible poder abarcarla en una sola vida.

La forma de ver la televisión ha cambiado drásticamente en el último lustro. El éxito de las plataformas en streaming como Netflix, HBO y Amazon Video se debe a que el espectador es capaz de acceder con un botón a un contenido de calidad, donde él mismo elige qué ver y, más importante, cuándo verlo.

Al ya de por sí extenso catálogo de estos canales digitales están a punto de sumarse nuevos títulos que buscan cautivar al público y alcanzar su lugar de honor en el Olimpo seriéfilo. Narcotráfico en España, la dolce vita del Madrid franquista, comedias inteligentes, conspiraciones políticas, crisis de pareja y el terror de reencontrarse con los fantasmas del pasado (de manera literal) son sólo algunos de los temas que completan los títulos imprescindibles que aterrizan este otoño. Si desea estar al día y no perderse en esas conversaciones tan habituales sobre series con la familia y los amigos, esto es lo que deberá seguir los próximos meses.



Gigantes

Los Guerrero son una familia que ha encontrado en el negocio de la compraventa de antigüedades, a través de su tienda ubicada en el rastro de Madrid, la tapadera perfecta para sus actividades criminales. La inspectora Ángela Márquez (Elisabeth Gelabert) lucha por detener su imperio, que controla todo el tráfico de cocaína a Europa a través de España. José Coronado encabeza a este grupo de traficantes, en el que también figuran Daniel Grao, Isak Férriz y Carlos Librado. La serie ya está disponible en Movistar+.



Los Romanov

Si decimos Matthew Weiner es muy probable que no les suene el nombre. Pero si hablamos del creador de "Mad Men" la cosa ya cambia. Weiner regresa al mundo de las series con Los Romanov, una ambiciosa producción para Amazon Video, con una historia tan enigmática como atractiva. Esta ficción cuenta ocho historias individuales, pero conectadas entre sí, que se centran en diferentes personas que viven en distintos lugares del planeta y que creen ser descendientes del zar Nicolás II y la familia Romanov, que gobernó en Rusia hasta la revolución bolchevique, en 1917. Esta serie, protagonizada, entre otros, por John Slattery, que ya trabajó con Weiner en Mad Men, y Corey Stoll (House of Cards), está disponible en la plataforma digital desde el pasado 12 de octubre.



La maldición de Hill House

El terror es un género que tiene, por norma general, poca presencia en el panorama seriéfilo actual. Sin embargo, de vez en cuando surgen títulos que por su trama y su forma de narrar la historia están llamados a convertirse en una de las grandes sorpresas de la temporada. Basada en la novela homónima de Shirley Jackson, de 1959, La maldición de Hill House se centra en un grupo de hermanos que crecieron en la que llegó a ser una de las casas embrujadas más famosas de todos los tiempos. Ya de adultos, la familia se ve obligada a reunirse tras una tragedia familiar y hacer frente a sus fantasmas del pasado (en el sentido más literal de la frase). A aquellos que no les importe pasar un rato de miedo ya pueden disfrutar de esta serie en Netflix.



Camping

A Sia Lena Dunham y a Jenni Konner, las artífices de la aclamada serie Girls, les sumamos dos pesos pesados como Jennifer Garner y David Tennant y tenemos como resultado "Camping", una de las comedias más esperadas de la temporada. Dunham y Konner producen esta ficción para HBO en la que la actriz de Alias y el actor escocés (conocido por su papel de villano en Jessica Jones) deciden pasar el cumpleaños de él en la naturaleza, lejos de las prisas de la ciudad y las comodidades de su día a día. Un viaje que, sin embargo, se tornará en una prueba de fuego para ambos y su futuro como pareja. La serie la pueden disfrutar desde hoy mismo en HBO España.



Daredevil

Fue una de las grandes sorpresas de Marvel en lo que al ámbito seriéfilo se refiere. El abogado enmascarado de Nueva York llegó a Netflix con un argumento oscuro y maduro repleto de acción y un estilo noir que rápidamente conquistó a los fans del superhéroe y captó a nuevos seguidores de la plataforma en streaming. Ahora, Matt Murdock, regresa con su tercera temporada, que se estrenará el próximo 19 de octubre en Netflix, después de aquel enigmático final que tuvo el personaje en la serie Defensores, la superproducción de la Casa de las Ideas que le unió a otros héroes como Luke Cage, Jessica Jones e Iron Fist. Daredevil tendrá que hacer frente en esta nueva entrega a Kingpin, que regresa a la trama encarnado una vez más por Vincent D´Onofrio.



Las escalofriantes aventuras de Sabrina

Muchos adolescentes de finales de los 90 y principios de la primera década de 2000 estuvieron acompañados al mediodía en Antena 3 de las aventuras de la joven bruja Sabrina, a la que daba vida Melissa Joan Hart. Ahora, esta hechicera menor de edad regresa con una nueva serie a Netflix mucho más oscura y misteriosa que su predecesora. Sabrina, interpretada en esta ocasión por Kiernan Shipka (la hija de Don Draper en Mad Men), acaba de cumplir 16 años y debe hacer frente a su condición de mitad bruja y mitad humana mientras lucha contra las fuerzas del mal que amenazan al mundo de los mortales y a su familia, compuesta por poderosos brujos. Esta ficción aterrizará en Netflix el 26 de octubre.



Homecoming

El creador de la exitosa Mr. Robot, Sam Esmail, y Julia Roberts se unen en Homecoming, un drama psicológico que está inspirado en el "podcast" homónimo que ha triunfado en la red. La ganadora del Oscar a mejor actriz por Erin Brockovich encarna a una terapeuta que trabaja para una agencia secreta del Gobierno estadounidense cuyo objetivo es poder reincorporar a los soldados en la vida civil. Esta ficción se estrenará el 2 de noviembre en Amazon Prime Video.



House of Cards

«Ya no me dirán más lo que tengo que hacer, Doug. Ni tú, ni ningún otro hombre». House of Cards regresa a la primera línea, pero esta vez sin Kevin Spacey como protagonista. Después de haber sido acusado de abusos sexuales por el actor Anthony Rapp y por otros trabajadores de esta serie política, el que fuera Francis Underwood cede el testigo a su esposa Claire (Robin Wright), quien se convierte en la primera mujer en presidir Estados Unidos. En esta última temporada, con la que la ficción plantea despedirse de la parrilla televisiva, una Claire más oscura y calculadora defiende su poder al frente de la Casa Blanca, al tiempo que busca frenar el complot que se está gestando en la sombra para derrocarla. Pueden seguir la serie en Movistar+ a partir del día 3 de noviembre.



Narcos

La cuarta temporada de la serie de narcotraficantes más famosa del panorama actual traslada su acción desde Colombia a México. Años 80. Félix Gallardo (Diego Luna) consigue unificar a todos los traficantes de la zona para crear uno de los cárteles más poderosos del país, el cártel de Guadalajara. Kiki Camarena (Michael Peña) es un agente de la DEA que se traslada a la zona con su mujer y su hijo pequeño desde California para plantar cara a ese imperio creciente. A medida que traficante y agente se van acercando, comenzará una guerra contra una de las organizaciones más poderosas del mundo y cuyas consecuencias marcarán la lucha contra el narcotráfico en los años venideros. La nueva temporada estará disponible en Netflix a partir del 16 de noviembre.



Wanderlust

Netflix y BBC se alían para traer una producción original de la cadena británica que narra las vivencias de un matrimonio que lucha por mantener vivo su amor después de que un accidente les haga replantearse a los dos su relación. Toni Collette (Pequeña Miss Sunshine) y Steven Mackintosh (Underworld: Evolution) encabezan este drama, en el que ella, terapeuta de profesión, trata de convencer a su marido de arreglar la situación en una historia que explora la monogamia, la lujuria y el deseo prohibido. La serie estará disponible en Netflix a partir del 19 de noviembre.



Arde Madrid

El actor, director y productor Paco León se ha convertido por méritos propios en uno de los grandes creadores de series, películas e incluso cabaret de este país. El protagonista de La peste y que acaba de triunfar con su papel de María José en La casa de las flores, dirige Arde Madrid, una ficción en blanco y negro ambientada en los años 60 que narra la estancia de Ava Gardner en la capital española en plena época franquista. La serie, contada desde el punto de vista de los empleados de la actriz, adentra al espectador en un entorno de aristocracia, artistas, fiestas y alcohol. Una época de dolce vita para algunos y dictadura para muchos. La estadounidense Debi Mazar encarna a la inmortal intérprete en un reparto en el que también destacan Inma Cuesta, Anna Castillo y el propio León. La serie llegará a Movistar+ en noviembre.