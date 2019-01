Alejandro San Martín, el concursante malagueño de la nueva edición de 'Maestros de la Costura'

Malagueño, 38 años de edad, actor, comercial, dueño de su propia compañía de teatro infantil y títeres, apasionado de la moda y los colores, así es el Alejandro San Martín, uno de los doce concursantes de la nueva edición del concurso televisivo 'Maestros de la Costura'.

Este aspirante, con Agatha Ruiz de la Prada como musa de inspiración, comenzó en el mundo de la confección desde que era pequeño, pero no fue hasta los diecisiete años, cuando se dio cuenta de que "realmente lo que hacía era costura". Ahora opta a ser ganador del programa para conseguir el deseado 'Maniquí de Oro' y los 50.000 euros que impulsarán su carrera como modista.

En su vídeo de presentación, Alejandro ha dejado claro sus fortalezas y debilidades, pero ante todo las ganas de comenzar el concurso: "entre mis puntos fuertes están que he tenido que coser con poco tiempo, por lo que soy bastante rápido y creativo, y entre mis débiles, es que no he estudiado nada de confección porque he sido autodidacta, por lo que hay veces que me pierdo en algunos conceptos". Junto a él, once participantes más formarán parte de 'Maestros de la Costura', entre ellos los andaluces, Pedro, Alba, Saray y Rosa.

El taller del concurso se pondrá en marcha esta noche de miércoles 16 de enero a las 22.40 horas en La 1 de TVE y en él, los diseñadores Lorenzo Caprile, María Escoté y Palomo Spain regresarán como jurado, en la que como novedad, tendrán que coser en las mismas condiciones que los aprendices.



12 elegidos de entre 12.000 aspirantes, 1 ganador

Entre los 12.000 aspirantes que se presentaron a los castings, han sido una docena los elegidos para formar parte de esta nueva edición. Una holandesa propietaria de cuatro discotecas, un carretillero, una argentina exbailarina de Fangoria, una dicharachera valenciana o una influencer de la costura nacida en Kazajistán son algunos de nuevos concursantes.

El ganador conseguirá el Maniquí de Oro, 50.000 euros, tendrá una colección cápsula a la venta en El Corte Inglés y completará su formación con un curso especializado en Diseño de Moda.



Grandes invitados

El taller recibirá visitas como Juan Duyos, Marcos Luengo, Juan Vidal, Juan Avellaneda, Rosa y Marta Tous, Adriana Iglesias, Teresa Helbig, Javier Goyeneche, Charo Ruiz, Felipe Vivas y Manuel Carrión (fundadores de la firma Tolentino), los creadores de la colorida firma Outsiders Division (David Méndez, Alberto Perancho y Ales Gallifa) y Asier Tapia (director creativo de la firma TCN), entre otros.