Investigadores de la Universidad de Zúrich han desarrollado una aplicación móvil destinada a potenciar y optimizar rasgos de la personalidad, como las habilidades sociales o la inteligencia emocional. En el estudio, los científicos comprobaron cambios en la personalidad luego de tres meses de uso cotidiano de la aplicación para smartphones. Además, los efectos benéficos seguían observándose tres meses después.

La personalidad es mucho más que nuestra forma de ser o de relacionarnos con el mundo. Sus rasgos inciden directamente en cuestiones tan importantes como nuestra vida afectiva, nuestro desempeño laboral y hasta el bienestar psicofísico.

Aunque la psicología y la psiquiatría trabajan estas cuestiones, aún no han sido desarrolladas convenientemente otras herramientas y estrategias de uso cotidiano que podrían propiciar cambios positivos en la personalidad.

Sin embargo, un grupo de científicos liderado por la Universidad de Zúrich, en Suiza, ha logrado demostrar según un comunicado que los rasgos de la personalidad pueden modificarse a través de métodos no clínicos en solamente tres meses.

Para ello, emplearon una aplicación para teléfonos móviles, mediante la cual un asistente virtual, una serie de contenidos específicos y un chat de apoyo permitían a los participantes agudizar o atenuar rasgos de su personalidad.

Cambios concretos

La investigación incluyó un estudio de impacto sobre una muestra de alrededor de 1.500 participantes, combinando cambios informados por los propios voluntarios, observaciones de personas cercanas y datos recopilados a través de la aplicación. Se examinaron cinco rasgos principales de la personalidad: apertura mental, conciencia y valores, sociabilidad, amabilidad y empatía y, por último, vulnerabilidad emocional.

Los participantes debían seleccionar algunos de los rasgos e intentar potenciarlo o reducirlo, de acuerdo a la consideración positiva o negativa que tuvieran del mismo.

De acuerdo a las conclusiones del estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), los datos muestran que existieron cambios concretos en la personalidad luego de tres meses de uso diario de la aplicación. Al mismo tiempo, los observadores indicaron que estos cambios se mantenían en los siguientes tres meses.

Resultados a corto plazo

Además de verificar la utilidad de la herramienta tecnológica, la investigación también comprueba que los cambios en la personalidad pueden producirse más rápidamente de lo pensado hasta hoy.

Tradicionalmente se creía que estas modificaciones se concretaban luego de largos períodos de trabajo interno, pero el nuevo estudio constata modificaciones positivas en solamente algunos meses.

De acuerdo a los resultados de la investigación, la aplicación mostró mayor eficacia en los casos en los cuales las personas querían potenciar y no atenuar un rasgo de su personalidad. Al mismo tiempo, los observadores indicaron que la vulnerabilidad emocional fue el rasgo estudiado con menor índice de modificaciones positivas.

Herramientas con futuro

Considerando que estas herramientas tecnológicas son de fácil acceso para la mayoría de la población y su uso es relativamente sencillo, es probable que su impacto con el objetivo de mejorar rasgos de la personalidad se incremente notablemente en los próximos años.

Vale destacar que el sistema utilizado en este caso tuvo una operatoria completamente virtual: no se requirieron instancias presenciales para comunicarse con participantes, observadores o acceder a los contenidos incluidos en la aplicación.

Si entendemos la importancia de propiciar el desarrollo de la personalidad, cuyo impacto genera cambios hasta en la propia estructura del cerebro, es factible que este tipo de nuevas tecnologías puedan colaborar para el nacimiento de una sociedad más armónica y con individuos más felices y plenos.

Referencia

Changing personality traits with the help of a digital personality change intervention. Stieger, M., Flückiger, C., Rüegger, D., Kowatsch, D., Roberts, B. W. and Allemand, M.. PNAS (2021).DOI:https://doi.org/10.1073/pnas.2017548118

Foto: Johan Mouchet en Unsplash.