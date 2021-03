Un equipo internacional de académicos ha logrado leer cartas de valor histórico sin necesidad de abrirlas, romper su sello o dañarlas, mediante sofisticadas herramientas informáticas. La innovación hará posible nuevas investigaciones históricas sin poner en riesgo los documentos.

Investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y de otras instituciones académicas de diversos países han logrado acceder al contenido de cartas históricas sin tener que abrirlas o modificar algún aspecto de su estructura. Empleando enfoques informáticos de avanzada, desarrollaron un nuevo camino para la investigación histórica sin necesidad de alterar materialmente las pruebas documentales.

Según una nota de prensa, los especialistas utilizaron en primer término un algoritmo de aplanamiento computacional. Posteriormente, aplicaron una herramienta virtual que genera reconstrucciones 2D y 3D de las letras, tanto en estado plegado como plano, además de imágenes de las superficies de escritura.

La combinación de todas estas tecnologías permite “abrir lo que no se puede abrir y leer lo que no se puede leer”, según indicó Nadine Akkerman, una de las expertas que trabajó en la investigación. Pero además de facilitar el acceso a información actualmente inaccesible, el nuevo método logra conservar por completo la integridad material de los documentos.

Es que la aplicación de las herramientas informáticas permite preservar la ingeniería interna de una carta: no se eliminan sellados, dobleces ni cualquier otro rasgo estructural que podría ser de utilidad para futuras investigaciones. En ocasiones, la configuración de un sellado o la presentación de una carta pueden arrojar datos sobre la época histórica en la que fue producida.

En el alma de los documentos

Para los científicos, el sellado de cartas y otras técnicas empleadas en determinados períodos históricos constituyen un punto intermedio entre los sistemas físicos de seguridad utilizados en el mundo antiguo y la criptografía digital contemporánea. Sin embargo, el nuevo enfoque permite acceder a contenidos y mensajes que nos hablan de hechos históricos, pero sin poner en riesgo las evidencias.

En el estudio, que fue publicado en la revista Nature Communications, los expertos explicaron que se emplearon máquinas especialmente diseñadas para escanear documentos bloqueados del siglo XVII, sin necesidad de abrirlos. A través de una tecnología conocida como microtomografía de rayos X, los investigadores pudieron desarrollar exploraciones volumétricas de alta resolución y acceder al contenido sin modificar su estructura.

Los académicos, técnicos e investigadores integrantes del equipo interdisciplinario que concretó esta innovación describen al nuevo enfoque como “despliegue virtual automatizado de documentos sellados”. Básicamente, esto quiere decir que mediante herramientas digitales es posible “abrir” virtualmente un documento bloqueado y leerlo, pero sin que sea necesaria su apertura física.

En otras palabras, la combinación de algoritmos, herramientas informáticas y técnicas de rayos X posibilita leer el “alma” de los documentos sin tener que modificar su cuerpo o estructura. De esta forma, por ejemplo, los investigadores revelaron el contenido de una carta fechada en 1697, que era parte de un baúl de un administrador de correos europeo que conservó cartas no entregadas de 300 años de antigüedad.

Más detalles

Un punto llamativo es que una de las máquinas utilizadas en esta investigación es un escáner diseñado en principio para la observación odontológica. Sin embargo, se transformó en un gran aporte para la definitiva integración de todas las tecnologías que confluyen en este avance.

En tanto, el algoritmo utilizado permite programar con precisión los dispositivos para que logren separar las capas de papel a pesar de su extrema delgadez, como así también los pequeños espacios entre ellas, a veces de menores dimensiones que la resolución del escaneo.

Ahora, esta innovación abre caminos hasta hoy impensados para la investigación histórica. ¿Qué profundos misterios del pasado de la humanidad nos permitirá desentrañar?

Referencia

Unlocking history through automated virtual unfolding of sealed documents imaged by X-ray microtomography. Dambrogio, J., Ghassaei, A., Smith, D.S. et al. Nature Communications (2021).DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-021-21326-w

Foto:

Nuevas herramientas informáticas han permitido a los investigadores descubrir detalles del pasado sin poner en riesgo la conservación de los documentos. Crédito: MIT Libraries.

Video y podcast: editados por Pablo Javier Piacente en base a elementos y fuentes libres de derechos de autor.