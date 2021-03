Investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y de otros centros académicos sostienen en un nuevo estudio que la búsqueda de vida extraterrestre debería orientarse al hallazgo de tecnofirmas: se trata de rastros del empleo de tecnologías o de desarrollos industriales que puedan encontrarse en el cosmos, confirmando la existencia de una civilización inteligente.

Según una nota de prensa, algunas de las tecnofirmas que deberían buscarse abarcan desde la presencia de contaminación industrial atmosférica hasta gigantescas estructuras espaciales construidas por civilizaciones avanzadas. Los científicos creen que la búsqueda no solo debe orientarse hacia el espacio profundo, sino que también debería rastrearse el Sistema Solar intentando hallar sondas u otros rastros de vida inteligente.

Si pensamos en nuestra civilización, queda claro que el uso de tecnologías nos ha marcado intensamente a lo largo de la historia de la humanidad. Desde los instrumentos y herramientas más sencillas empleadas para el dominio de la naturaleza hasta los impactantes avances registrados en los últimos siglos, el hombre ha dejado su huella en la Tierra a partir de la actividad tecnológica e industrial. ¿No debería ocurrir lo mismo con cualquier otra civilización inteligente que exista en algún confín del universo?

Evidencias tecnológicas

En el nuevo estudio, publicado en la revista Acta Astronautica, los especialistas desarrollan una serie de propuestas en torno a la búsqueda de firmas tecnológicas o tecnofirmas en el marco de futuras misiones de la NASA. La investigación también incluye las conclusiones de TechnoClimes 2020, un encuentro de expertos en la búsqueda de vida extraterrestre que fue auspiciado por la agencia espacial estadounidense para recabar consejos y sugerencias sobre este tema.

Resaltando en principio las posibilidades que brindan los actuales avances tecnológicos para potenciar la búsqueda de tecnofirmas, y que han llevado a la NASA a darle un nuevo impulso a sus programas en la materia, los investigadores definieron algunas de las firmas tecnológicas que deberían buscarse, tanto en los confines de nuestra galaxia y fuera de ella como en el propio Sistema Solar.

Por ejemplo, amplias redes de satélites o escudos térmicos que sirvan para atenuar el impacto del cambio climático podrían ser una evidencia concreta de actividad tecnológica. En el mismo sentido, indicaron que otra posible firma tecnológica serían las llamadas «esferas Dyson», en referencia a las megaestructuras propuestas en 1960 por el físico Freeman Dyson, que otras civilizaciones podrían emplear o haber empleado para aprovechar al máximo la luz de una estrella similar al Sol.

Un nuevo parámetro

Pero quizás el aspecto más innovador de este estudio es el concepto de «huella cósmica» aplicado a las tecnofirmas. A partir del mismo, los científicos creen que es posible analizar de manera cuantitativa una gran diversidad de firmas tecnológicas, para de esta manera clasificarlas y evaluar su impacto en diferentes áreas del universo. Con este nuevo parámetro astrofísico, sería factible determinar el número de objetivos potenciales para hallar una determinada tecnofirma en el cosmos.

Este nuevo enfoque, centrado en la búsqueda de evidencias tecnológicas de civilizaciones extraterrestres, se suma a otras perspectivas innovadoras en este campo como la relacionada con la Teoría de Juegos. En la misma se sugiere que si la humanidad y otras civilizaciones inteligentes se encuentran buscando vida alienígena al mismo tiempo, es posible que se hallen mutuamente y hasta sin comunicarse en forma directa.

¿Serán las tecnofirmas la llave para encontrar vida extraterrestre? Aunque no pueda confirmarse aún su eficacia, es evidente que los avances en el campo de la observación astronómica y la tecnología espacial que ya se están concretando y que continuarán intensificándose en los próximos años permiten ser optimistas al respecto.

Referencia

Concepts for future missions to search for technosignatures. Héctor Socas-Navarro, Jacob Haqq-Misra, Jason T. Wright et al. Acta Astronautica (2021).DOI:https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2021.02.029

Foto: Shot by Cerqueira en Unsplash.