Un nuevo estudio desarrollado por investigadores de la Universidad de Yale ha permitido comprobar que los monos tienen experiencias visuales conscientes: al igual que los seres humanos, son capaces de separar la información subconsciente o subliminal de aquella que proviene de experiencias conscientes.

De acuerdo a una nota de prensa, la presencia de este doble mecanismo perceptivo indica que los monos pueden percibir el mundo visual de forma consciente, abriendo una nueva línea de investigación que buscará determinar si otros animales no humanos también poseen la misma capacidad.

Es indudable que al apreciar un paisaje o disfrutar de un atardecer en el campo vivimos una experiencia que inunda nuestros sentidos y nos genera placer. Pero esa vivencia nace en la información visual que recibimos: algo nos permite ser conscientes de aquello que estamos viendo y, de esta forma, otorgarle un sentido concreto. ¿Es esta condición exclusiva del ser humano?

Aunque hasta el momento las teorías predominantes sostenían que la consciencia visual era patrimonio exclusivo de la especie humana, poco a poco las evidencias están demostrando lo contrario, generando un cambio de paradigma. En el nuevo estudio, los investigadores han comprobado que los monos de la variedad macaco rhesus son conscientes de lo que ven.

Una doble vía perceptiva

Para llegar a esta conclusión, los científicos buscaron verificar si en los monos existían cambios en los patrones de aprendizaje de acuerdo al origen de la información visual recibida. Se sabe que en los seres humanos se aprecia una doble vía perceptiva: la inconsciente o subliminal y aquella relacionada con experiencias visuales conscientes. Si hallaban este doble proceso en los monos, los especialistas podrían comprobar que estos animales presentan una verdadera consciencia visual.

Se conoce a partir de distintos avances de las ciencias del comportamiento y de las neurociencias que las personas pueden verse influenciadas por señales subliminales inconscientes. Se trata de estímulos visuales presentados por fuera de nuestro umbral de consciencia, y que conviven con la información recibida de manera consciente.

A través de un experimento realizado tanto en voluntarios humanos como en monos, los investigadores lograron comprobar esta característica. Aplicaron una prueba muy sencilla: la aparición de una señal visual dentro de un grupo de imágenes, que en ocasiones se presentaba de forma evidente y en otras de manera subliminal. Los científicos se sorprendieron al apreciar los mismos patrones de respuestas en los humanos y en los monos.

Ambas especies identificaban rápidamente la señal cuando se presentaba de forma consciente, pero tenían más dificultades para hacerlo si se dependía de elementos subliminales. A partir de estos resultados, los especialistas concluyeron en su estudio que los monos también presentan una doble vía perceptiva y, en consecuencia, son conscientes de lo que ven.

¿También en otros animales?

Esta diferencia en el aprendizaje cuando los estímulos se experimentan de forma consciente o no consciente no solamente permitió a los científicos comprobar la capacidad en los monos: también es el punto de partida para el desarrollo de un método efectivo que haga posible verificar esta condición en otras especies.

Según Moshe Shay Ben-Haim, autor principal del estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, «los resultados muestran que al menos un animal no humano exhibe tanto una percepción no consciente como una consciencia visual concreta similar a la humana. Ahora tenemos un nuevo método no verbal para evaluar si otras criaturas no humanas experimentan la consciencia visual de la misma manera que nosotros», concluyó.

Referencia

Disentangling perceptual awareness from nonconscious processing in rhesus monkeys (Macaca mulatta). Moshe Shay Ben-Haim et al. Proceedings of the National Academy of Sciences (2021).DOI:https://doi.org/10.1073/pnas.2017543118

Foto: Einar Fredriksen en Wikimedia Commons.