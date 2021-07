Investigadores de la Universidad de Zúrich y de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, en Suiza, emplearon datos sísmicos registrados por el módulo de aterrizaje InSight de la NASA para caracterizar la estructura interna de Marte.

Han descubierto que el planeta rojo posee un núcleo líquido con un radio de aproximadamente el 50% del núcleo de la Tierra, entre otros aspectos que lo diferencian claramente del interior de nuestro planeta. Los datos indican que podría haber existido actividad volcánica reciente.

Se trata de la primera exploración sísmica de la estructura interna de un planeta que no sea la Tierra, y un paso importante hacia la comprensión de la formación y evolución térmica de Marte. La investigación fue posible gracias a los terremotos marcianos captados por el InSight, activo desde 2018.

Según los científicos, Marte estuvo alguna vez completamente fundido antes de diferenciarse en corteza, manto y núcleo. Se pensaba hasta hoy que Marte podía presentar una configuración interior similar a la de la Tierra, que posee diferentes capas. En principio, una delgada corteza rocosa rodeando un manto de roca pesada y, por último, un núcleo integrado principalmente por hierro y níquel.

Ahora, los datos del nuevo estudio permiten comprobar que la estructura interior de Marte es notablemente distinta a la terrestre.

Un planeta de una sola placa

De acuerdo a una nota de prensa, la corteza marciana tiene entre 25 y 45 kilómetros de espesor. Por debajo, el manto y una litósfera de roca sólida mucho más gruesa que la de la Tierra marcan la primera gran diferencia: en Marte, la litósfera alcanza profundidades de entre 400 y 600 kilómetros, mientras que en nuestro planeta llega como máximo a los 250 kilómetros.

La existencia de una litósfera tan gruesa es el motivo por el cual no se advierte tectónica de placas en Marte. Se trata de un planeta de una única placa, según las conclusiones de la investigación, publicadas en tres artículos diferentes en la revista Science. Además, los especialistas lograron por primera vez analizar las condiciones del manto en el interior del planeta rojo.

Los datos sísmicos indican que el radio del núcleo marciano es de alrededor de 1.840 kilómetros, aproximadamente la mitad del radio del núcleo terrestre. Sin embargo, resulta claramente más grande de lo estimado previamente: cuando hace una década y media se comenzó a planear la misión InSight, los investigadores creían que el núcleo de Marte era 200 kilómetros más pequeño.

Al mismo tiempo, los científicos han logrado precisar algunas características del núcleo de Marte, más allá de su radio. Además de confirmar que es líquido, todo indica que debe poseer un gran porcentaje de elementos más livianos, además de hierro y níquel como el núcleo terrestre. Estos componentes más ligeros podrían ser azufre, oxígeno, carbono e hidrógeno.

Orígenes diferentes y actividad volcánica

Otro aspecto importante a considerar es que no solamente los minerales identificados en el manto de Marte marcan ciertas diferencias con el manto terrestre: su composición química también es muy distinta, un punto que confirmaría que ambos planetas se formaron a partir de diferentes bloques originarios.

Pero el manto de Marte tiene más sorpresas para dejarnos: uno de los integrantes del grupo de investigadores, el geofísico francés Philippe Lognonné, indicó en una reciente entrevista con CNRS News que el flujo de calor en el manto marciano es de tres a cinco veces menor que en la Tierra.

Según el científico, esto podría explicar por qué Marte todavía está relativamente caliente y, además, podría confirmar que pudo haber experimentado actividad volcánica en un tiempo bastante reciente, concretamente en los últimos diez millones de años. Se espera que en nuevas misiones y relevamientos sea posible profundizar sobre las condiciones del interior marciano.

Foto: representación artística de la estructura interna de Marte. Crédito: IPGP/David Ducros.