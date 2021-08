Científicos de la Universidad de Nanjing han descubierto una gigantesca y extraña estructura gaseosa de forma alargada localizada en la Vía Láctea, que dispara múltiples incógnitas: ¿se trata de un enorme filamento, que sería el más extenso identificado hasta el momento, o es parte de un brazo espiral galáctico que nunca se había identificado?

Bautizada como Cattail, la misteriosa estructura se ubica a una distancia de alrededor de 71.750 años luz del centro galáctico, en las regiones exteriores de la Vía Láctea. En las primeras observaciones, los científicos midieron un objeto de alrededor de 3.590 años luz de largo, pero en nuevos análisis se llevaron una sorpresa: la colosal estructura podría alcanzar una longitud de más de 16.000 años luz.

De confirmarse sus dimensiones, se trataría del filamento más grande descubierto hasta el momento, además del más lejano y remoto. Superaría a la estructura de gas conocida como Cinturón de Gould, que de acuerdo a recientes observaciones posee 9.000 años luz de longitud. Sin embargo, los especialistas todavía no han podido definir con certeza las características que permitan clasificar a Cattail.

¿Un brazo espiral no descubierto?

Según un artículo publicado en Science Alert, los expertos creen que dadas sus dimensiones podría tratarse de un brazo espiral de la galaxia aún no identificado. Pero esta hipótesis se enfrenta a algunas contradicciones, ya que la estructura no sigue completamente la deformación del disco galáctico, como indicaría la lógica.

Vale recordar que el disco galáctico de la Vía Láctea se deformó por un violento encuentro con otra galaxia en los inicios de su historia: si Cattail fuera un brazo espiral de nuestra galaxia, se estructura debería ajustarse completamente a la mencionada deformación.

Las galaxias de disco, entre las que se encuentra la Vía Láctea, conforman alrededor del 70 por ciento de las galaxias que se conocen en el universo. Una de sus principales características son sus brazos en forma de espiral, aunque los astrónomos todavía no han podido precisar por completo cómo se produce su formación y cómo se mantienen a lo largo del tiempo.

Frente a estas dudas, y teniendo en cuenta que nuestra ubicación en la galaxia dificulta la identificación del tamaño, el contenido y la estructura tridimensional de muchos objetos espaciales, los científicos indicaron que Cattail podría llegar a ser un brazo espiral galáctico no descubierto. A pesar de esta teoría, lo más probable es que se trate de un enorme filamento gaseoso.

Ampliando nuestra comprensión de la Vía Láctea

La investigación, que ha sido aceptada en la revista The Astrophysical Journal Letters para su próxima publicación y que ya está disponible en arXiv, se sustenta en observaciones realizadas con el radiotelescopio esférico de quinientos metros de apertura (FAST), ubicado en Guizhou, China.

Gracias a esta tecnología, los científicos pueden identificar nubes de hidrógeno atómico neutro (HI). Las mismas se hallan habitualmente en los brazos espirales de galaxias como la Vía Láctea: estudiando cada mínima y sutil variación en la luz del hidrógeno, los astrónomos pueden descubrir nuevas características de los mencionados brazos espirales y áreas cercanas.

De acuerdo a los autores del nuevo estudio, y aunque todavía no puedan precisarse con exactitud todos los aspectos relacionados con la enorme estructura gaseosa descubierta, las observaciones brindan nuevos conocimientos sobre la estructura galáctica y amplían nuestra comprensión en torno a la Vía Láctea.

Foto: recreación artística y mapa de la Vía Láctea. Crédito: NASA/JPL-Caltech/ESO/R. Hurt.