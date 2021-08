Una investigación de la Universidad de Leiden, en la que participaron 8.354 personas de 31 países desarrollados, ha descubierto que la conciencia social difiere mucho de un país a otro, que Japón lidera el ranking y que España ocupa el noveno lugar, por delante incluso de Alemania.

Los países latinoamericanos que aparecen en el listado son México, que está en tercer lugar, seguido de Chile, que está en el puesto 17, y de Argentina, que se ubica en la posición número 22. Una mayor conciencia social se asocia con mejores objetivos generales de protección ambiental y de cooperación, entre otros valores.

Los investigadores seleccionaron a los países industrializados porque una etapa similar del proceso de desarrollo económico hace posible una mejor comparación. A pesar de esto, los resultados mostraron diferencias notables entre individuos y países. Para establecer el nivel de cada nación, se calculó la puntuación media de los participantes de dicho país.

Comprender al otro

Según explicaron los investigadores en una nota de prensa, el eje del estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), no fue la ayuda social que implica transferencia de recursos económicos o inversión de tiempo y trabajo para mejorar las condiciones de grupos desfavorecidos de la sociedad, sino la conciencia social que logra desarrollar cada persona para poder entender las necesidades de los demás.

Si por un lado existe una conciencia individual del mundo y el cosmos o «atención plena» (mindfulness), al mismo tiempo las personas desarrollan en mayor o menor medida una conciencia social: gracias a la misma pueden captar las necesidades de los demás, atenderlas, respetarlas y empatizar. Al parecer, esta condición varía notablemente de acuerdo a las diferentes regiones y países.

Para los especialistas, la conciencia social bajo este concepto implica generalmente pequeños actos de atención o amabilidad. Aunque es bastante común teniendo en cuenta que el ser humano es un animal social, esta clase de cooperación entre las personas y los grupos ha recibido poca atención empírica. Sin embargo, su promoción puede generar cambios más profundos y duraderos que una ayuda social de carácter económico, habitualmente esporádica e inconstante.

La elección prosocial o el camino individualista

Se puede entender fácilmente la idea de conciencia social trabajada por los investigadores si describimos brevemente uno de los ejercicios que debieron realizar las más de 8 mil personas que participaron de la investigación. En una pantalla, se les presentó la posibilidad de elegir entre tres manzanas: dos eran verdes y una sola roja.

Sabiendo que el próximo participante no tendría la posibilidad de seleccionar la manzana roja, muchos voluntarios eligieron una de las dos manzanas verdes, en un claro comportamiento prosocial. Otros, sin embargo, privilegiaron sus deseos personales y eligieron la roja, sin tener en cuenta al próximo participante.

En este sencillo ejemplo se puede apreciar cómo algunas personas tienen una mayor consideración de las necesidades de los demás, y están dispuestas a dejar de lado algunas de sus prioridades para brindarle al otro la libertad de elegir. Sin embargo, los científicos remarcaron que este ranking social de naciones no determina la «calidad» de un país ni su nivel de vida.

A pesar de esto, los investigadores hallaron significativas relaciones entre el listado elaborado y el desempeño de cada país en términos de conciencia social con aspectos como la protección ambiental, las iniciativas de desarrollo sostenible o el logro de los objetivos climáticos globales.

Referencia

Social mindfulness and prosociality vary across the globe. Niels J. Doesum et al. PNAS 2021).DOI:https://doi.org/10.1073/pnas.2023846118

Foto de portada: Tim Marshall en Unsplash.