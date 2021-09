De acuerdo a un nuevo estudio realizado por científicos de la Universidad de Washington en St. Louis, Estados Unidos, Marte no fue capaz de retener el agua necesaria para la vida debido a las características de su masa: al estar limitado por su pequeño tamaño, el planeta rojo perdió más agua que la Tierra durante su proceso de formación. La investigación aporta un nuevo indicador para evaluar la habitabilidad de un planeta o exoplaneta: su masa debe superar a la de Marte.

El agua es indispensable para la vida, por lo menos en la forma en la cual la conocemos. En consecuencia, es uno de los primeros elementos a identificar al momento de clasificar a un cuerpo planetario como potencialmente habitable. En Marte, múltiples teorías indican la existencia de agua en algún momento de su historia.

Sin embargo, en la actualidad no existe agua líquida en Marte: así lo reflejan las imágenes de valles fluviales y canales de inundación absolutamente vacíos que han obtenido últimamente los rovers Curiosity y Perseverance de la NASA. ¿Por qué Marte no fue capaz de preservar agua en su superficie a lo largo del tiempo?

El potasio puede resolver el enigma

Esta incógnita ha intentado ser resuelta a través de diferentes perspectivas científicas, pero hasta el momento no se ha llegado a una conclusión certera. Por ejemplo, estudios previos sugieren que Marte habría sufrido un debilitamiento de su campo magnético, derivando en la pérdida de una atmósfera espesa. Debido a esto, el agua se habría evaporado por la acción del Sol.

Ahora, un renovado enfoque podría resolver este enigma y, al mismo tiempo, ofrecer un indicador concreto para analizar las condiciones de habitabilidad de un planeta o exoplaneta. En un estudio publicado recientemente en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), los investigadores estadounidenses midieron las composiciones de isótopos de potasio de 20 meteoritos marcianos.

El potasio es un elemento que permite estimar la presencia, distribución y abundancia de otros elementos volátiles como el agua en diferentes cuerpos planetarios. Los científicos compararon los datos de Marte con los registrados en la Luna y el asteroide Vesta, dos cuerpos más diminutos y secos que Marte, y aquellos que presenta la Tierra.

Un nuevo indicador de habitabilidad

Según una nota de prensa, verificaron que el planeta rojo había logrado retener más potasio durante su formación que los cuerpos de menor tamaño, pero que al mismo tiempo perdió mayores cantidades de este elemento que nuestro planeta. Vale recordar que la masa de Marte es la décima parte de la que posee la Tierra.

De esta forma, descubrieron una correlación bien definida entre el tamaño de un cuerpo planetario y la composición isotópica de potasio. El dato marcaría la capacidad de un planeta para retener elementos como el agua, y podría utilizarse como un indicador para evaluar su habitabilidad, sumándose a otros como su cercanía al Sol o a otra estrella, en el caso de los exoplanetas.

Al parecer, el destino de Marte se habría decidido desde el principio de su historia: el tamaño que alcanzó lo habría condenado a no poder albergar vida, por lo menos por mucho tiempo. De esta manera, es factible que exista un umbral en los requisitos de tamaño de los planetas rocosos para retener suficiente agua, permitiendo el desarrollo de la vida y la tectónica de placas: su masa debe ser superior a la de Marte.

Foto: recreación artística de un hipotético planeta Marte con agua superficial similar a la que posee la Tierra. Créditos: NASA / Joshua Stevens / NOAA / JPL-Caltech / USGS / Sean García / Universidad de Washington.