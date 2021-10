Un equipo de investigadores estadounidenses pertenecientes a la Unión Americana de Geofísica (AGU) analizó mediciones de la luz reflejada por la Tierra en las últimas dos décadas, hallando un significativo descenso en la reflectancia del planeta. El oscurecimiento de la Tierra significa que más energía solar está siendo capturada por el sistema climático: esto podría ser preocupante para el equilibrio del clima terrestre.

Alrededor de 500 años atrás, Leonardo Da Vinci explicó el fenómeno conocido como «brillo de la Tierra». Descubrió que tanto la Tierra como la Luna reflejan la luz del Sol, pero cada dos semanas el astro rey se coloca detrás de nuestro satélite: en ese momento, la superficie de la Luna permanece iluminada gracias a la luz solar reflejada desde nuestro propio planeta.

Dicho fenómeno permite apreciar y medir la luz reflejada por la Tierra, y es el objetivo principal del nuevo estudio, publicado recientemente en la revista Geophysical Research Letters. Según una nota de prensa, las mediciones de la luz reflejada por la Tierra que ilumina la superficie de la Luna y los datos aportados por satélites evidencian una fuerte disminución en la reflectancia de la Tierra o albedo, a lo largo de las últimas dos décadas.

El albedo de la Tierra y sus variaciones

Se conoce como albedo al porcentaje de radiación que cualquier superficie refleja respecto a la radiación que incide sobre ella. Los niveles de albedo descienden en las superficies más oscuras, y se incrementan en las más claras. En el caso de la Tierra, su albedo medio es de aproximadamente un 37% de la radiación que proviene del Sol, aunque puede reducirse por diversos factores.

El albedo de la Tierra puede incrementarse hasta en un 10% durante los meses de abril y mayo: el mismo cambia con las estaciones, ya que la mayor parte de la luz solar proveniente de la Tierra es reflejada por la capa de nubes, que también varía con las estaciones.

Los especialistas se sorprendieron al apreciar la caída del albedo o reflectancia de la Tierra: luego de 17 años con leves variaciones, los datos de los últimos tres años muestran un fuerte descenso. Las causas principales pueden ser dos: el brillo del Sol o la reflectividad del planeta.

El problema está en las nubes

Como los cambios apreciados en el albedo de la Tierra que fueron observados por los investigadores no se correlacionan con las variaciones periódicas en el brillo del Sol, queda claro que la causa es un cambio en las condiciones de nuestro planeta. En concreto, el origen del problema parece estar en las nubes.

Es que se ha registrado una reducción de las nubes bajas brillantes y reflectantes sobre el Océano Pacífico oriental en los últimos años, según diferentes mediciones satelitales. Este sería el principal motivo por el cual la reflectancia del planeta desciende: las nubes mencionadas cumplen un rol principal en la luz que refleja el planeta en su totalidad.

Además, en la misma zona se ha evidenciado un incremento en las temperaturas de la superficie del mar, mostrando que el fenómeno también presenta incidencias climáticas y que estaría originado en el calentamiento de los océanos. Según los especialistas, el oscurecimiento del planeta provoca que una mayor cantidad de energía solar incida sobre el sistema climático, afectando peligrosamente su delicado equilibrio.

Referencia

Earth’s Albedo 1998–2017 as Measured From Earthshine. P. R. Goode, E. Pallé, A. Shoumko, S. Shoumko, P. Montañes-Rodriguez and S. E. Koonin. Geophysical Research Letters (2021).DOI:https://doi.org/10.1029/2021GL094888

Foto de portada: Daniel Olah en Unsplash.

Video y podcast: editados por Pablo Javier Piacente en base a elementos y fuentes libres de derechos de autor. Créditos imágenes video: Daniel Olah, ActionVance, Elena Mozhvilo, NASA, Artur D. y Richard Gatley en Unsplash.

Música video y podcast: GoodBMusic en Pixabay.