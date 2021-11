Un equipo internacional de investigadores liderado por la Universidad del Witwatersrand, en Johannesburgo, Sudáfrica, ha concretado el descubrimiento de partes del cráneo y los dientes de un niño Homo naledi. Los restos hallados en las profundidades de una cueva sudafricana son los primeros de un niño de esta especie humana en salir a la luz: podrían modificar parte de la historia del ser human sobre la Tierra.

Homo naledi es una especie primitiva, que existió en una época en la que anteriormente se pensaba que solo los humanos modernos se encontraban en África. Su sola presencia en ese momento y en ese lugar complica nuestra comprensión sobre qué especie desarrolló primero culturas complejas, con herramientas de piedra e incluso prácticas rituales.

El niño al que pertenecía el cráneo descubierto, que fue bautizado con el nombre de Leti, murió hace 250.000 años, con una edad aproximada de entre cuatro y seis años. El hallazgo se concretó en un pasaje extremadamente remoto del enorme sistema de cuevas llamado Rising Star Cave System, en Johannesburgo. Se identificó exactamente a unos 12 metros de la Cámara Dinaledi, el sitio original del descubrimiento de los primeros restos de Homo naledi, que fueron revelados al mundo en 2015.

Un enigma a revelar

Según una nota de prensa, desde que se descubrieron estas cuevas sudafricanas se han recuperado casi 2.000 fragmentos individuales de más de dos docenas de individuos, que representan todas las etapas de la vida del Homo naledi. Sin embargo, esta especie sigue siendo uno de los parientes humanos antiguos más enigmáticos jamás descubiertos, capaz de poner en jaque muchos de los conceptos establecidos en torno a la historia de la especie humana.

De acuerdo a las explicaciones de los especialistas, vertidas en dos estudios separados que fueron publicados en la revista PaleoAnthropology, el descubrimiento de restos de cráneo asociados con dientes del mismo individuo es extremadamente importante para comprender el crecimiento y desarrollo de esta especie. Además, ha permitido avanzar en cuanto a ciertas características del cerebro de los Homo naledi.

Por ejemplo, los científicos lograron determinar que el tamaño del cerebro del niño Leti se estima en alrededor de 480 a 610 centímetros cúbicos. De acuerdo a los investigadores, esto correspondería a alrededor del 90% al 95% de su capacidad cerebral adulta, haciendo que el tamaño de su cerebro sea muy comparable al de los miembros adultos.

Más cerca en el tiempo

Inicialmente se había pensado que Homo naledi había vivido en África hace unos 2 millones de años, pero para sorpresa de los científicos los estudios geológicos dejaron en evidencia que la edad de los fósiles era inferior al medio millón de años. Concretamente, la datación radiométrica de las capas de calcita que habían cubierto parte de los restos hallados en los primeros descubrimientos indicó una antigüedad de 236.000 años.

Además, tres dientes de Homo naledi sometidos a diferentes métodos de datación arrojaron un resultado de 335.000 años de antigüedad. Aunque aún no se ha realizado el estudio de los restos del niño para confirmar exactamente la fecha en la que vivió, todo indicaría que Leti perteneció a un período similar, dada su proximidad con los restos descubiertos ya fechados.

Teniendo en cuenta el momento en el que el Homo naledi habitó África, las dudas son cada vez más grandes: ¿qué especie de homínido fue la que finalmente inició el camino hacia el ser humano actualser humano, creando la cultura y la organización social que hoy nos identifica?

Referencias

Video: University of the Witwatersrand, Johannesburg. / YouTube.

Foto: el cráneo del niño Homo naledi descubierto en Sudáfrica. Crédito: University of the Witwatersrand, Johannesburg.