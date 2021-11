Los científicos advierten que, sin buenas medidas de bioseguridad, los organismos extraterrestres que puedan llegar la Tierra como producto de las próximas misiones espaciales pueden convertirse en una amenaza para la salud de la humanidad. Así lo establece un nuevo estudio desarrollado por investigadores de la Universidad de Adelaida, en Australia. El trabajo fue publicado recientemente en la revista BioSciences.

Aunque el porcentaje de posibilidades de que un organismo extraterrestre sobreviva en un viaje de regreso de una nave espacial a nuestro planeta es mínimo, es posible igualmente que esto suceda. De concretarse, podría tener el mismo efecto que ha provocado el hombre en la Tierra, llevando sustancias y compuestos contaminantes hasta los sitios más alejados del planeta, la profundidad de los océanos e incluso al espacio exterior.

El “frenesí” espacial y sus consecuencias

Junto a las misiones propiciadas por los distintos estados a través de sus agencias espaciales, la llegada de compañías privadas como SpaceX a la exploración espacial ha abierto el juego como nunca antes en la historia, desde que el ser humano se ha propuesto conquistar el espacio. En una nueva “carrera espacial” que promete superar claramente a la protagonizada por Estados Unidos y la ex-Unión Soviética en el escenario marcado por la Guerra Fría, las nuevas tecnologías impulsan a la humanidad hacia el esperado encuentro con posibles civilizaciones extraterrestres o con algún tipo de vida alienígena.

Más allá del costado “romántico” de este encuentro entre civilizaciones o formas de vida, los científicos han planteado un problema práctico: ¿qué sucedería si organismos extraterrestres, quizás en la forma de alguna clase de vida microbiana e “invisible”, llegan hasta la Tierra en una nave espacial que regrese al planeta al culminar una misión? ¿Podrían propagar enfermedades desconocidas o contaminar la Tierra y poner en riesgo la salud de sus habitantes?

Los expertos en bioseguridad espacial se dedican a estudiar y analizar estas cuestiones, intentando que el futuro enlace entre el ser humano y cualquier tipo de organismos extraterrestres sea enriquecedor y no traumático. Según una nota de prensa, para los científicos australianos es vital una estrecha colaboración entre los astrobiólogos, dedicados a comprender los misterios de la vida en el universo, y los biólogos especializados en el campo emergente de la «ciencia de la invasión».

Tema relacionado: La NASA se prepara para confirmar la eventual existencia de vida extraterrestre.Tema relacionado: La NASA se prepara para confirmar la eventual existencia de vida extraterrestre.

Especies invasoras

Este nuevo campo se dedica a estudiar las consecuencias de la introducción de organismos en nuevos entornos. De esta forma, los conocimientos acumulados con respecto a la llegada de nuevas especies a ecosistemas que no eran naturales para ellas pueden aplicarse en el análisis de posibles introducciones de organismos extraterrestres en nuestro planeta. Un ejemplo concreto son los sistemas insulares, como islas, lagos y hábitats remotos: se trata de los más vulnerables a las amenazas de invasión.

Al mismo tiempo, podrían aplicarse con la adaptación correspondiente los protocolos para la detección temprana, la evaluación de peligros, la respuesta rápida y los procedimientos de contención utilizados actualmente frente a las amenazas de especies invasoras de origen terrestre. En un mundo que poco a poco va saliendo de una pandemia como la provocada por el coronavirus, no queda espacio para dejar nada librado al azar con relación a esta posible nueva amenaza proveniente del espacio exterior.

En resumen, los científicos creen que se requieren protocolos sofisticados para prevenir la contaminación biológica de la Tierra por parte de organismos extraterrestresextraterrestres, como así también la contaminación de ambientes extraterrestres generada por el ser humano o especies terrestres. Los protocolos deben basarse en la investigación sobre invasiones biológicas, que han profundizado en el impacto generado por la introducción de especies extrañas en nuevos ámbitos.

Referencia

Planetary Biosecurity: Applying Invasion Science to Prevent Biological Contamination from Space Travel. Anthony Ricciardi, Phillip Cassey, Stefan Leuko and Andrew P Woolnough. BioScience (2021). DOI:https://doi.org/10.1093/biosci/biab115

Foto: jessebridgewater en Pixabay.