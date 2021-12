Una gran simulación informática de 200.000 planetas que tienen el mismo tamaño, masa, composición atmosférica y geografía que la Tierra moderna, todos en órbita de estrellas como nuestro Sol, ha descubierto que el hielo superficial parcial está presente en alrededor del 10% de los exoplanetas habitables. Según la investigación, desarrollada por científicos de la Universidad de Washington y la Universidad de Berna, la mayor parte de esos mundos similares muestran climas que oscilan entre el frío extremo y un invierno húmedo similar al de Venus.

Los exoplanetas concentran una buena parte de los esfuerzos de investigación de la comunidad astronómica internacional, y el trabajo ha dado sus frutos: han pasado tres décadas desde la confirmación del primer planeta extrasolar identificado y actualmente los científicos han catalogado más de 4.000 exoplanetas. Sin embargo, el próximo paso es encontrar mundos similares a la Tierra, intentando determinar si podrían ser oasis capaces de sostener la vida.

En los próximos años, el lanzamiento de nuevas misiones que puedan recopilar más datos sobre exoplanetas y el aprovechamiento de tecnologías cada vez más avanzadas prometen importantes progresos en este campo. Con el objetivo de profundizar en ese camino, un nuevo estudio realizado por investigadores estadounidenses y suizos ha encarado una completa simulación por ordenador del espectro de exoplanetas que podrían contar con condiciones similares a la Tierra.

La clave es el hielo superficial

En la investigación, publicada en arXiv y aceptada en el Planetary Science Journal, los astrónomos sostienen que la compleja interacción entre el agua líquida y el hielo en mundos similares a la Tierra sería un punto central para determinar su habitabilidad. Según los científicos, observar la cobertura de hielo en un exoplaneta con características parecidas a la Tierra puede decir mucho sobre si es habitable o no.

De acuerdo a una nota de prensa, los simulaciones informáticas abarcaron un período de tiempo de 1 millón de años en cada mundo estudiado, buscando descubrir las variaciones que podrían experimentarse en ese ciclo temporal. Los mundos similares a la Tierra mostraron climas que oscilaron entre condiciones extremas, con hielo presente en todas las latitudes, como en el período de superglaciación que vivió nuestro planeta en el pasado, y casos de inviernos muy húmedos, como aquellos que experimentó el planeta Venus en algún momento de su historia, antes de transformarse en el mundo infernal que hoy conocemos.

Tema relacionado: Identifican exoplanetas con las mismas condiciones de vida que la Tierra.Tema relacionado: Identifican exoplanetas con las mismas condiciones de vida que la Tierra.

20.000 planetas con mayores posibilidades para la vida

Aunque la mayoría de los entornos desarrollados en las simulaciones se ubicaron en algún punto entre estos extremos, o sea un planeta totalmente helado o un mundo con inviernos muy húmedos, el hielo superficial parcial estaba presente en solo alrededor del 10% de los exoplanetas hipotéticos y habitables. Esto significa que aproximadamente 20.000 mundos extrasolares mundos extrasolaresdispondrían del equilibrio necesario entre las capas de hielo y otras superficies en su estructura, una armonía crucial para el desarrollo de la vida y para mostrar un clima benigno para la misma.

Los astrónomos que desarrollaron el nuevo estudio concluyeron que el análisis del hielo en estos mundos simulados parecidos a la Tierra podría ser de gran ayuda en la búsqueda de mundos potencialmente habitables, al mostrar a los científicos aquello que pueden encontrar con respecto a la distribución del hielo y los tipos de climas en esta clase de planetas. Por ejemplo, aspectos como el tipo de estrella que orbita el planeta o las variaciones orbitales que experimenta pueden influir directamente en la presencia y ubicación del hielo superficial.

Referencia

The Ice Coverage of Earth-like Planets Orbiting FGK Stars. Caitlyn Wilhelm, Rory Barnes, Russell Deitrick and Rachel Mellman. arXiv (2021).

Foto: representación artística de Kepler-186f, un exoplaneta del tamaño de la Tierra, que muestra una superficie hipotética que incluye una cobertura parcial de hielo en los polos. Créditos: NASA Ames/Instituto SETI/JPL-Caltech.