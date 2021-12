Los genitales femeninos están representados en el cerebro de forma particular en cada mujer: su ubicación varía ligeramente de una a otra y su grosor depende de la intensidad de su vida sexual. Una pista para mejorar la sexualidad.

Una investigación de la Universidad de Medicina de Berlín (Charité) ha identificado por primera vez la zona del cerebro femenino que representa el clítoris, 16 años después de que la ciencia identificase la representación del pene en el cerebro masculino.

Esta investigación, publicada en el Journal of Neuroscience, ha apreciado también que esa zona no es exactamente la misma en todas las mujeres, y que aumenta de tamaño en función de la frecuencia con la que mantienen relaciones sexuales.

Todo el proceso se desarrolla en la corteza somatosensorial, una región cerebro situada en el lóbulo parietal, especializada en procesar la información sensorial: áreas específicas de la corteza somatosensorial corresponden a partes específicas del cuerpo.

Sin embargo, la ubicación exacta del campo genital femenino en este mapa cerebral ha sido controvertida: estudios anteriores obtuvieron resultados contradictorios debido a métodos cartográficos menos precisos.

Más precisión

La nueva investigación supera esta limitación, ya que ha escaneado el cerebro de 20 mujeres sanas, de entre 18 y 45 años de edad, mientras eran estimuladas sexualmente: de esta forma midió la respuesta del cerebro a una membrana que vibra sobre la región del clítoris.

Lo primero que apreciaron es que la corteza somatosensorial representaba los genitales junto a las caderas, coincidiendo con la anatomía del cuerpo. Sin embargo, la ubicación precisa era diferente una mujer a otra.

También apreciaron que el grosor del campo genital en el cerebro variaba según la frecuencia de las relaciones sexuales, lo que sugiere que la estructura de la región se altera en relación con su uso.

Esta conclusión se obtuvo porque los investigadores preguntaron a las participantes sobre la frecuencia de sus relaciones sexuales en los últimos doce meses, así como desde el inicio de su vida sexual.

La frecuencia influye

A continuación, los investigadores determinaron los diez puntos más activados en el cerebro durante la estimulación provocada en el experimento y midieron el área obtenida.

De esta forma descubrieron que existía una relación entre el grosor de la zona cerebral femenina especializada en la estimulación genital y la frecuencia de relaciones sexuales.

Los investigadores sospechan que la dimensión de la zona cerebral relacionada con la estimulación genital también podría reducirse en caso de que la mujer haya sufrido abusos sexuales en algún momento de su vida, pero este extremo no ha podido confirmarse en esta investigación.

Los investigadores destacan que sus resultados allanan el camino para futuras investigaciones sobre la plasticidad de la corteza genital humana como una función de la experiencia normal o adversa.

También permitirá el desarrollo de estudios que examinen el papel del campo genital en la función sexual saludable, en la disfunción sexual y, especialmente, en las consecuencias a largo plazo del abuso sexual, todo ello debido a la precisa cartografía de la región genital femenina en el cerebro de las mujeres.

También en hombres

Este estudio complementa otro anterior, del año 2005, que determinó la localización exacta de los genitales masculinos en el cerebro, pero hasta ahora esta representación no se había conseguido en mujeres.

Christian Kell, de la Universidad de Frankfurt en Alemania, estudió mediante resonancia magnética la actividad cerebral de ocho hombres mientras se les cepillaba la piel del pene, así como del dedo gordo del pie y de la pared abdominal inferior.

Todo ello provocó activaciones focales significativas en la corteza somatosensorial primaria contralateral y permitió a Kell descubrir que el pene de cada hombre estaba representado en el mismo lugar del cerebro, flanqueado por las áreas de los dedos de los pies y el abdomen.

Los investigadores concluyeron en su artículo que el aparato genital masculino está representado entre las piernas y el tronco y que, por lo tanto, está de acuerdo con la secuencia somatotópica lógica, algo que es diferente en el caso de las mujeres, ya que la representación de su zona genital en el cerebro no es exactamente la misma para todas.

Referencia

Sensory-Tactile Functional Mapping and Use-Associated Structural Variation of the Human Female Genital. Andrea J.J. Knop et al. Journal of Neuroscience 20 December 2021, JN-RM-1081-21. DOI:https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.1081-21.2021