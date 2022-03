El analista de datos es la profesión más aburrida del mundo, seguida de los contables, fiscales, bancarios y agentes de seguros. Artistas, científicos, periodistas, médicos y profesores son las profesiones más apasionantes.

El aburrimiento es un estado emocional común que ha sido abordado tanto desde la filosofía como desde la psicología.

Determinadas investigaciones han señalado incluso que, a pesar de la negatividad que se le atribuye, tiene la ventaja de que ayuda a las personas a reaccionar frente a la monotonía de la vida.

Entre las causas que originan el aburrimiento, una de ellas es la percepción del entorno como irrelevante, a la que hay que añadir algunas características personales, como los problemas de concentración y dificultades para enfocar la atención. Otras investigaciones relacionan el aburrimiento con problemas psicológicos, como la depresión o la ansiedad.

Una nueva investigación desarrollada en la Universidad de Essex en el Reino Unido ha profundizado un poco más en el mundo del aburrimiento y ha establecido los perfiles laborales más proclives al aburrimiento, así como las profesiones más atractivas y los entretenimientos más tediosos.

Profesiones aburridas

El estudio, publicado en la revista Personality and Social Psychology Bulletin, examinó a más de 500 personas a lo largo de cinco experimentos y descubrió cuáles son los trabajos más aburridos del mundo, los que menos estímulos despiertan en sus profesionales.

Los analistas de datos, que se encargan de recopilar, filtrar e interpretar bases de datos para ayudar a que las empresas o instituciones tomen las mejores decisiones, son los profesionales más aburridos del mundo, según esta investigación.

Le siguen los contables y los profesionales que gestionan el pago o cobro de los impuestos, y a continuación los agentes de seguros, el personal de limpieza y los profesionales de la banca.

Profesiones más entretenidas

Por el contrario, las profesiones más emocionantes son, en primer lugar, las artes escénicas, que abarcan por ejemplo la ópera, el teatro, los musicales, guiñoles, el circo o los recitales. En estos campos es donde figuran los profesionales más entusiastas de su trabajo.

En segundo lugar se encuentran los profesionales de la investigación científica, que abarcan numerosos campos de conocimiento, desde lo más grande (el universo) hasta lo más pequeño (el mundo cuántico), que están en permanente descubrimiento.

En tercer lugar figura el periodismo, una profesión naturalmente vinculada a lo más dinámico de la sociedad, que es la actualidad, y que acoge a los profesionales que siguen y cuentan el desarrollo de los acontecimientos en tantos tan dispares como los deportes, la política, la cultura o la misma ciencia.

Los profesionales de la salud figuran en el cuarto lugar de las profesiones más emocionantes del mundo: se dedican tanto a la atención primaria, como hospitalaria o a las diferentes especialidades, ya sea como médicos, especialistas o personal sanitario.

Por último figuran los profesionales de la enseñanza, que también están en contacto permanente con las personas, desde las edades más tempranas hasta la madurez, a través de diferentes formatos, ya sean presenciales o telemáticos, clases, seminarios, cursos especializados, etc.

Pasatiempos aburridos

Por último, la investigación estableció un baremo de los pasatiempos más aburridos, figurando en primer lugar el hecho de dormir.

Además de dormir, una experiencia por naturaleza soporífera, el segundo pasatiempo, entretenimiento o actividad no laboral que resulta más aburrida es cualquier forma de religión, que ha perdido gran parte del interés social a medida que ha ido imponiéndose la secularización en la cultura y modos de vida.

Ver la televisión es la tercera actividad lúdica más aburrida del mundo, además de ser la segunda actividad sedentaria más frecuente, solo por detrás del trabajo de oficina. Incluso se ha asociado en algunos estudios a episodios depresivos en las personas que pasan mucho tiempo delante de la pantalla.

El cuarto entretenimiento más aburrido del mundo es la observación de animales, siempre que no se haga con ánimo científico o investigador. Aunque una investigación del año 2020 realizada en la Universidad de Leeds descubrió que ver imágenes o videos de animales puede contribuir a la reducción del estrés y la ansiedad, por lo general produce también aburrimiento, según la nueva investigación.

El último entretenimiento más aburrido del mundo tiene que ver con los pasatiempos matemáticos.

Otras conclusiones

El estudio de la Universidad de Essex termina señalando que el aburrimiento florece con más facilidad en las grandes ciudades y que disminuye en las zonas residenciales más naturales y menos agobiantes, que estimulan más el interés de las personas.

También destaca que las personas consideradas aburridas tienen más problemas de relaciones sociales porque los demás generalmente las evitan por prejuicios culturales, lo que las deja expuestas a riesgos de padecer algún problema de salud mental.

La investigación, finalmente, en contra de lo que pueda parecer, arroja resultados muy interesantes, confirmando que el estudio y la profundización en el aburrimiento es todo lo contrario de lo que represente el concepto de este comportamiento, definido como incapacidad o dificultad para encontrar e implicarse en una actividad que genere mayor satisfacción personal.

