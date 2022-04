Debajo de la superficie de Marte se está desarrollando una actividad sísmica continua, no detectada hasta ahora, que provoca martemotos repetitivos, similares a los terremotos. El hallazgo confirma que no es un planeta muerto y podría explicar por qué no tiene campo magnético.

Una nueva investigación, desarrollada por científicos de la Universidad Nacional de Australia y de la Academia de Ciencias de China en Beijing, ha descubierto 47 "martemotos" no detectados previamente debajo de la corteza marciana en un área llamada Cerberus Fossae. Investigaciones previas habían detectado que esta región marciana ha estado activa al menos en los últimos 10 millones de años, pero la nueva investigación sugiere que su actividad sísmica es mucho mayor de lo estimado por los científicos. Hasta ahora se han detectado en Marte cientos de martemotos, pero el nuevo descubrimiento ha identificado por primera vez su origen: el movimiento de roca fundida que está ocurriendo en el manto marciano. Al igual que la Tierra, Marte también tiene un núcleo, al que le sigue un manto, y a continuación una corteza. En esa región intermedia estaría el origen de los misteriosos martemotos detectados ahora. Manto activo Esta constatación contradice teorías científicas anteriores, según las cuales los martemotos serían causados ​​por fuerzas tectónicas, trozos de la litosfera que se moverían en la parte menos rígida de la corteza de Marte. El geofísico y coautor de esta investigación, el profesor Hrvoje Tkalčić, explica que estos martemotos ocurrieron repetidamente en todo momento del día marciano, mientras que los martemotos detectados por la NASA en el pasado parecían haber ocurrido solo durante la oscuridad de la noche, cuando el planeta está más tranquilo. "Por lo tanto, podemos suponer que el movimiento de roca fundida en el manto marciano es el desencadenante de los martemotos recién detectados", añade el profesor, señalando que la sismicidad continua sugiere que la región de Cerberus Fossae en Marte es "sísmicamente muy activa". "Saber que el manto marciano todavía está activo es crucial para nuestra comprensión de cómo evolucionó Marte como planeta", sentencia Tkalčić: "puede ayudarnos a responder preguntas fundamentales sobre el sistema solar y el estado del núcleo y el manto de Marte, así como sobre la evolución de su campo magnético, actualmente ausente". Algoritmo único Los investigadores utilizaron datos obtenidos por un sismómetro conectado al módulo de aterrizaje InSight de la NASA, que ha estado recopilando datos sobre martemotos, el clima marciano y el interior del planeta desde que aterrizó en Marte en 2018. Usando un algoritmo único, los investigadores pudieron aplicar sus técnicas a los datos de la NASA para detectar los 47 martemotos no descubiertos previamente. Los autores del estudio dicen que, si bien los terremotos habrían causado algunas sacudidas en Marte, los eventos sísmicos fueron de una magnitud relativamente pequeña y que apenas se sentirían si hubieran ocurrido en la Tierra. Los sismos se detectaron durante un período de unos 350 soles, un término utilizado para referirse a un día solar en Marte, lo que equivale a unos 359 días en la Tierra. Campo magnético Según el profesor Tkalčić, los hallazgos del terremoto podrían ayudar a los científicos a descubrir por qué el planeta rojo ya no tiene un campo magnético. "Los martemotos nos ayudan indirectamente a comprender si la convección está ocurriendo dentro del interior del planeta, y si esta convección está ocurriendo, lo que parece estar basado en nuestros hallazgos, entonces debe haber otro mecanismo en juego que impide que un campo magnético se forme y desarrolle en Marte", dijo. Toda la vida en la Tierra es posible debido al campo magnético de la Tierra y a su capacidad para protegernos de la radiación cósmica, por lo que, sin un campo magnético, la vida tal como la conocemos simplemente no sería posible. "Por lo tanto, comprender el campo magnético de Marte, cómo evolucionó y en qué etapa de la historia del planeta se detuvo, es importante para futuras misiones y es fundamental si los científicos algún día esperan establecer la vida humana en Marte", concluye Tkalčić. Referencia Repetitive marsquakes in Martian upper mantle. Weijia Sun, Hrvoje Tkalčić. Nature Communications, volume 13, Article number: 1695 (2022). DOI:https://doi.org/10.1038/s41467-022-29329-x