Ondas magnéticas descubiertas en el núcleo de la Tierra podrían iluminar lo que sucede en el interior de nuestro planeta: cada siete años, el campo magnético alrededor de la región ecuatorial del núcleo sufre fuertes fluctuaciones, desplazándose a velocidades de alrededor de 1.500 kilómetros por año.

Un nuevo estudio publicado recientemente en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) constata que diminutas ondas magnéticas influyen en los intensos cambios que tienen lugar en el núcleo de la Tierra. Según los científicos, esas ondas contribuyen a que el campo magnético registre fuertes cambios en períodos interanuales.

De acuerdo a la investigación liderada por Nicolas Gillet, de la Universidad de Grenoble Alpes, en Francia, las fluctuaciones se repiten cada siete años: generan que el campo magnético alrededor de la región ecuatorial se mueva hacia el oeste en torno a los 1.500 kilómetros cada año. Llegaron a estas conclusiones luego de analizar el campo geomagnético de la Tierra entre 1999 y 2021, utilizando datos de satélites y observatorios en tierra.

El campo magnético y su influencia interna y externa

Es importante recordar que el núcleo de la Tierra tiene una capa interna sólida y una capa externa de metal líquido. La diferencia de temperatura entre el centro caliente y la capa exterior más fría provoca corrientes de convección en el líquido. De esta forma, el movimiento de partículas cargadas en el metal líquido “crea” el campo magnético del planeta.

El campo magnético de la Tierra influye en su interior y, al mismo tiempo, es como una enorme “burbuja” que nos protege de los efectos nocivos de las radiaciones cósmicas, del poderoso viento solar y de otras agresiones del clima espacial. Sin nuestro campo magnético, la vida en la Tierra tal como la conocemos no existiría.

Sin embargo, el campo magnético varía con el tiempo en base a movimientos turbulentos y caóticos. El monitoreo global y continuo del campo geomagnético por satélite en las últimas décadas ha enriquecido considerablemente el conocimiento sobre los rápidos procesos físicos que tienen lugar en el núcleo exterior de la Tierra, aunque muchos de estos fenómenos y abruptos cambios siguen siendo un misterio.

Fluctuaciones interanuales

En el nuevo estudio, los investigadores lograron descubrir patrones ondulatorios en la región ecuatorial del núcleo, a partir de las variaciones geomagnéticas observadas gracias al análisis permanente. Destacaron que el campo magnético en el núcleo evoluciona en escalas de tiempo muy largas: los pequeños movimientos identificados pueden ser, en realidad, solo la punta del iceberg de procesos más complejos y extendidos en el tiempo.

Al parecer, las ondas identificadas en los períodos interanuales estudiados tendrían su origen en movimientos geomagnéticos a muy largo plazo: en otras palabras, dependerían de otras ondas producidas a partir de fenómenos a una escala de tiempo geológica, que no son fáciles de comprender y estudiar a partir de los plazos temporales humanos y requerirían nuevas y profundas investigaciones a futuro.

Según una publicación de la Agencia Espacial Europea (ESA), la investigación puede mejorar el modelo científico actual sobre el campo magnético dentro del núcleo exterior de la Tierra. También puede aportar una nueva perspectiva en torno a la conductividad eléctrica en la parte más baja del manto y también sobre la historia térmica de la Tierra.

Referencia

Satellite magnetic data reveal interannual waves in Earth’s core. Nicolas Gillet, Felix Gerick, Dominique Jault, Tobias Schwaiger, Julien Aubert and Mathieu Istas. PNAS (2022). DOI:https://doi.org/10.1073/pnas.2115258119