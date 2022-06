Los homínidos sudafricanos eran contemporáneos de los Afar y de algunos otros australopitecos del Plioceno medio: vivieron en la cuna de la humanidad hace de 3,4 a 3,7 millones de años, y no hace 2,07 a 2,61 millones de años, como se pensaba anteriormente.

Los arqueólogos han aclarado la edad de Australopithecus, cuyos restos fosilizados se encontraron en el sitio de Sterkfontein. La datación cosmogénica ha demostrado que los individuos sudafricanos vivieron hace de 3,4 a 3,7 millones de años, y no hace 2,07 a 2,61 millones de años, como se pensaba anteriormente.

La edad revisada hace que los homínidos sudafricanos sean contemporáneos de los Afar y de algunos otros australopitecos del Plioceno medio, que comenzó hace 5,33 millones de años y terminó hace 2,59 millones de años.

En el territorio de la República de Sudáfrica, no lejos de Johannesburgo, hay un complejo de monumentos llamado Cuna de la Humanidad, que está incluido en la lista de sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

En un área de aproximadamente 474 kilómetros cuadrados hay muchas cuevas de piedra caliza que son ricas en restos fósiles. El complejo incluye sitios tan famosos como Drimolen, Swartkrans, Kromdry, Dinaledi, Coopers y algunos otros.

En ellos se han encontrado restos fosilizados, en particular, de Australopithecus africano (Australopithecus africanus), Australopithecus sediba (A. sediba), Paranthropus (P. robustus), Homo habilis (H. habilis), Hombre de hielo (H. naledi) y algunas otras especies de homínidos.

Cuna de la humanidad

En el monumento Sterkfontein también se encuentra en la Cuna de la Humanidad, que es un complejo de cuevas de piedra caliza.

Las excavaciones de este monumento comenzaron en 1936 y trajeron una gran colección de hallazgos: a fines del siglo XX, se conocían más de 300 fósiles que pertenecían a australopitecos africanos, los primeros Homo.

El más famoso de estos hallazgos es el cráneo Sts-5 Australopithecus, encontrado en 1947 y conocido como Sra. Ples.

A diferencia de la mayoría de los sitios de África oriental de tal antigüedad, es difícil fechar los hallazgos de Sterkfontein, porque no contiene depósitos volcánicos que puedan fecharse con métodos físicos fiables.

Datación cosmogénica

Darryl Granger, de la Universidad de Purdue, junto con colegas de Francia y Sudáfrica, decidieron aclarar la edad de los hallazgos de Sterkfontein. Los resultados de su investigación se publican en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Para profundizar en este estudio, seleccionaron muestras de cuarzo de Sterkfontein para su análisis mediante datación cosmogénica de aluminio-26 y berilio-10.

La datación cosmogénica se basa en la radiación cósmica procedente del Sol y de nuestra galaxia, formada principalmente por protones y, en menor proporción, partículas alfa, electrones y otras partículas, aunque sobre todo por neutrones de procedencia extragaláctica.

Estas partículas son capaces de atravesar las altas capas atmosféricas, alcanzar la superficie terrestre e interactuar con algunos elementos presentes en los minerales y transformar sus núcleos.

El análisis estadístico de la presencia de estos núcleos cosmogénicos sobre la parte más superficial de las rocas se ha convertido en un método infalible para el conocimiento del tiempo de exposición de esas superficies y, por tanto, de la evolución geomorfológica de la superficie terrestre.

Nuevos datos

Usando este método, los arqueólogos apreciaron que la mayoría de los fósiles de Australopithecus encontrados en Sterkfontein provienen de la capa M4, cuyos límites de tiempo superior e inferior se determinan a partir de la edad de la piedra sinterizada utilizando métodos de uranio-plomo y paleomagnéticos.

Sin embargo, en el nuevo trabajo, los arqueólogos llegaron a la conclusión de que la calcita apareció en esta capa mucho más tarde que los huesos de los homínidos.

Como resultado del estudio, los científicos descubrieron que la edad de los depósitos en la capa M4 es de aproximadamente 3,41 ± 0,11 millones de años. La muestra de sedimento de Fossils Cave, donde se encontraron cuatro fósiles de Australopithecus en 1937, resultó ser aproximadamente igual: 3,49 ± 0,19 millones de años.

Se obtuvo otra datación para la cueva Yakovets, donde se excavaron el cráneo de StW-578 y varios fragmentos del esqueleto poscraneal. Teniendo en cuenta los resultados de investigaciones anteriores, los científicos estimaron la edad de los hallazgos de este lugar en 3,61±0,09 millones de años.

Mucho más antiguas

Las fechas obtenidas para la capa M4 resultaron ser mucho más antiguas de lo que se pensaba (alrededor de 2,61 a 2,07 millones de años). Sin embargo, son consistentes con estimaciones de edades pasadas para la Gruta Silberberg y la Cueva Yakovets.

La estimación previa de la edad de los restos de la capa M4 también fue confirmada por el descubrimiento de dos fósiles de caballos (Equus), que aparecieron en Sudáfrica no antes de hace 2,3 millones de años.

Sin embargo, uno de estos huesos, a juzgar por el nuevo examen, pertenecía a un miembro de la familia de los bóvidos (Bovidae). El segundo, aparentemente, cayó en la capa M4 de depósitos posteriores.

Plioceno medio

Los arqueólogos han llegado a la conclusión de que todos los fósiles de Australopithecus encontrados en Sterkfontein datan de hace unos 3,7 a 3,4 millones de años.

Por lo tanto, fueron miembros anteriores del género Australopithecus y vivieron en el Plioceno medio aproximadamente al mismo tiempo que otros homínidos, incluidos Australopithecus afarensis (A. afarensis), Deyremeda Australopithecus (A. deyiremeda), Kenyanthropus de cara plana (Kenyanthropus platyops), Australopithecus bahrelghazali (A. bahrelghazali) y Anaman Australopithecus tardío (A. anamensis).

En Sudáfrica, el Australopithecus de Sterkfontein vivió alrededor de un millón de años antes que Paranthropus, el Homo primitivo, y que el Sediba Australopithecus.

Referencia

