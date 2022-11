Unas pistas químicas han resuelto uno de los misterios que convierten a los Stradivarius en los mejores violines del mundo: la madera contiene un tratamiento a base de proteínas que podría influir en el sonido del instrumento, dándole su inconfundible claridad.

Tres siglos después de la muerte del luthier cremonés Antonio Stradivari, todavía estamos en la búsqueda de los secretos de construcción que hacen que sus instrumentos sean tan especiales. Un misterio que fascina a admiradores y científicos, que utilizan las tecnologías más avanzadas para resolverlo.

Un nuevo estudio publicado en la revista científica Analytical Chemistry ha revelado un detalle importante sobre la naturaleza del recubrimiento presente debajo de la pintura.

Los análisis se realizaron sobre dos violines producidos por Stradivari: el Toscano (1690), conservado en la Accademia di Santa Cecilia de Roma, y el San Lorenzo (1718), conservado en Tokio bajo el cuidado del restaurador y admirador Sota Nakazawa.

“Desde hace varios años, los expertos del sector debaten sobre el uso de Stradivari de una capa preparatoria interpuesta entre la pintura y la madera, para uniformar la superficie de esta última”, informa Giacomo Fiocco, coautor de la investigación.

Madera tratada

Previamente, los análisis de microscopía infrarroja realizados en la línea de luz SISSI del centro de investigación Sincrotrón Elettra, habían sugerido la presencia de material orgánico aplicado directamente sobre la madera, debajo de las capas de pintura. Sin embargo, su naturaleza química no se pudo determinar con exactitud.

En el nuevo estudio se utilizó una tecnología más sofisticada, la nanomicroscopía infrarroja, que permitió obtener detalles sin precedentes.

“Los resultados obtenidos en este trabajo mostraron la presencia inequívoca de un tratamiento a base de proteínas, probablemente una cola animal a base de colágeno o caseína, aplicada directamente sobre la madera y parcialmente absorbida por ella”, dice Chiaramaria Stani, primera autora de la investigación, colaboradora científica del Consorcio del Centro Europeo de Infraestructuras de Investigación (CERIC) en el área de patrimonio cultural.

Influir en el sonido

Este tratamiento podría influir en el sonido del propio instrumento, dándole su inconfundible claridad, señalan los investigadores.

Entre los autores también se encuentra Lisa Vaccari, responsable de la línea de luz SISSI de Elettra, quien afirma: "gracias a la aplicación de las técnicas avanzadas disponibles en nuestro laboratorio, fue posible obtener resultados extraordinarios en muestras extremadamente complejas, demostrando el potencial de las metodologías aplicadas y abriendo nuevos escenarios para el estudio del patrimonio cultural”.

El acceso a los equipos científicos en Elettra 2 Sincrotrone Trieste, ubicado en AREA Science Park, fue posible gracias a una convocatoria de propuestas del Consorcio del Centro Europeo de Infraestructuras de Investigación (CERIC), del cual Elettra es socio italiano.

Paso sustancial

"Todavía no podemos definir de manera única la técnica de construcción del maestro cremonese, pero gracias a este trabajo hemos dado un paso sustancial en la comprensión de cómo Stradivari construyó sus increíbles instrumentos", concluye Marco Malagodi, director científico del Laboratorio Arvedi de Non Invasive Diagnostics de la Universidad de Pavía y coautor del estudio.

CERIC-ERIC es un consorcio de infraestructuras de investigación fundado por la Comisión Europea en 2014. Ofrece a los investigadores y las industrias un único punto de acceso a más de 50 técnicas y laboratorios en ocho países de Europa Central y del Este para la investigación multidisciplinar a nivel micro y nanométrica en los campos de materiales avanzados, biomateriales y nanotecnologías.

Referencia

A Nanofocused Light on Stradivari Violins: Infrared s-SNOM Reveals New Clues Behind Craftsmanship Mastery. Chiaramaria Stani et al. Anal. Chem. 2022, 94, 43, 14815–14819. October 17, 2022. DOI:https://doi.org/10.1021/acs.analchem.2c02965