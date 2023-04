Una investigación ha descubierto en la Biblioteca del Vaticano una de las versiones más antiguas de un evangelio bíblico. Escrita en siríaco antiguo, es anterior a los manuscritos bíblicos griegos más antiguos que se conservan, como el Códice Sinaítico, en al menos un siglo.

Una de las versiones más antiguas conocidas de un evangelio bíblico permaneció sin ser reconocida en la biblioteca del Vaticano durante siglos, hasta que un investigador redescubrió este fragmento del Nuevo Testamento de 1.750 años de antigüedad.

Muchos de los primeros escritos se escribieron en pergaminos, hojas parecidas al papel elaboradas con la piel de animal, especialmente cordero, y usadas para escribir. Debido a que este material era difícil de producir y raro, a menudo se usaba varias veces: la escritura antigua se raspaba y se sobrescribía.

Los textos borrados de tales palimpsestos por lo general ya no son reconocibles a simple vista. Por lo tanto, pueden permanecer sin descubrir durante siglos o incluso milenios.

Palimpsesto del Monasterio de Santa Catalina

Este fue exactamente el caso del palimpsesto descubierto ahora en la biblioteca del Vaticano. Fue recuperado por el medievalista Grigory Kessel, de la Academia de Ciencias de Austria, cuando examinó un manuscrito archivado en el Monasterio de Santa Catalina en el Monte Sinaí, en Egipto. Está construido donde la tradición supone que Moisés vio la "zarza que ardía sin consumirse".

El monasterio tiene gran importancia debido a su antigua y valiosa biblioteca, que guarda la segunda colección más extensa de códices y manuscritos del mundo, solo superada en número de ejemplares por la Biblioteca Vaticana.

El documento recuperado ahora representa una colección de himnos litúrgicos en griego escritos por un monje del monasterio hace unos 1.300 años.

Hace tiempo que se sabe que este manuscrito es un palimpsesto: "Este manuscrito fue escrito en pergamino que originalmente provenía de varios manuscritos que no iban juntos y estaban escritos en diferentes idiomas", explica Kessel en un comunicado.

En 2020, este palimpsesto se digitalizó y las páginas del pergamino también se fotografiaron con luz ultravioleta.

Siriaco antiguo

Al analizar estas grabaciones con la luz ultravioleta, Kessel descubrió que algunas páginas del manuscrito contenían líneas de texto más antiguas escritas en siríaco antiguo, que integra un conjunto de dialectos del arameo.

Esas líneas tienen 1.750 años y, por lo tanto, unos 400 años más que el texto del himno griego subyacente.

Las antiguas líneas de escritura siríaca corren perpendiculares al texto posterior. Como explica Kessel, las páginas de pergamino originales se giraron más tarde, se doblaron por la mitad y luego se reencuadernaron.

El desciframiento del antiguo texto siríaco reveló algo sorprendente: es un pasaje del Evangelio de Mateo, un texto bíblico del Nuevo Testamento.

"La tradición del cristianismo siríaco tiene varias traducciones del Antiguo y Nuevo Testamento", añade Kessel. "Hasta hace poco, solo se sabía que dos manuscritos contenían la traducción siríaca antigua de los evangelios". No fue hasta 2016 que se identificó un fragmento de un tercer manuscrito.

Rompecabezas bíblico

El fragmento de texto ahora descubierto por Kessel es el único remanente conocido de una cuarta versión del evangelio sirio antiguo.

Esto lo convierte en una pieza importante del rompecabezas en la historia de la Biblia y uno de los testimonios textuales más antiguos de los Evangelios.

El fragmento de texto, y en general los Evangelios en siríaco antiguo, se escribieron al menos un siglo antes que los manuscritos griegos más antiguos que se conservan, incluido el importante Códice Sinaítico.

El hallazgo abre así un acceso único a la fase más temprana de la historia de la transmisión textual de los Evangelios.

Gran descubrimiento

"Grigory Kessel ha hecho un gran descubrimiento debido a su profundo conocimiento de los antiguos textos siríacos y las características de escritura", dice Claudia Rapp, directora del Instituto de Investigación Medieval de la Academia de Ciencias de Austria.

“Este descubrimiento también demuestra cuán productiva e importante puede ser la interacción de las tecnologías digitales más modernas en la investigación básica cuando se encuentran con manuscritos medievales”.

El estudio de Grigory Kessel se llevó a cabo como parte del Proyecto Sinaí Palimpsestos. El objetivo es hacer que los valiosos manuscritos palimpsesto de siglos de antigüedad del Monasterio de Santa Catalina en Egipto sean legibles nuevamente y estén disponibles en forma digital. Hasta el momento, ya se han descifrado 74 manuscritos.

