El desvío del agua subterránea para el consumo humano no solo tiene consecuencias negativas para la agricultura, la infraestructura y el medio ambiente, sino también para la rotación de la Tierra: desplaza el polo geográfico a un ritmo de 4,36 centímetros por año. Pero no es una catástrofe planetaria.

La extracción excesiva de agua subterránea por parte de los humanos ha afectado a la rotación de la Tierra, según un estudio publicado en la revista Geophysical Research Letters.

Los investigadores estiman que entre 1993 y 2010 se perdieron 2.150 gigatoneladas de agua subterránea, lo que provocó un desplazamiento del polo norte geográfico de 4,36 centímetros por año, aproximadamente en la dirección de las islas de Nueva Zembla, situadas en el Ártico ruso.

El agua subterránea es el agua que se almacena en el subsuelo y que se utiliza para el riego, el abastecimiento doméstico y la industria.

Más de 2.000 millones de personas dependen del agua subterránea como principal recurso de consumo, mientras que más de la mitad del agua de riego para la agricultura se extrae también de los niveles freáticos.

Sin embargo, cuando la cantidad de agua extraída supera la tasa de recarga natural, se produce una disminución persistente del nivel freático. Esto no solo daña la superficie de la Tierra, sino también a su rotación, al mismo tiempo que afecta a la agricultura, la infraestructura y el medio ambiente.

Línea imaginaria

El eje de rotación de la Tierra es la línea imaginaria alrededor de la cual gira el planeta. Este eje no es fijo, sino que cambia ligeramente su posición en relación con la corteza terrestre debido al movimiento de las masas dentro y sobre la superficie el planeta.

“Cada masa que se mueve en la superficie de la Tierra puede cambiar el eje de rotación”, explica Ki-Weon Seo, geofísico de la Universidad Nacional de Seúl y coautor del estudio, en un comunicado.

Los astrónomos pueden rastrear estos cambios en el eje terrestre observando los cuásares, los centros brillantes de galaxias lejanas que constituyen puntos de referencia prácticamente inamovibles.

El mayor cambio en el eje terrestre es estacional y está provocado por el movimiento de las masas atmosféricas debido al clima y las estaciones. Este efecto hace que los polos geográficos se tambaleen hasta varios metros cada año.

Masas de agua

Los cambios en las masas de agua también pueden causar cambios más pequeños, pero aún medibles en la inclinación del eje terrestre.

Hasta hace poco, los investigadores pensaban que estos efectos relacionados con el agua estarían causados principalmente por el derretimiento de los glaciares y las capas de hielo.

Pero cuando Seo y sus colaboradores intentaron modelar el contenido de agua de la Tierra para explicar cuánto se ha inclinado el eje, no pudieron explicar completamente los datos objetivos, ni siquiera teniendo en cuenta los cambios en los embalses superficiales.

Menos embalses subterráneos

Las mediciones gravimétricas han mostrado la disminución de los embalses subterráneos, causada en gran parte por el riego.

Estas mediciones muestran que el bombeo de agua subterránea trasladó suficiente masa de agua a los océanos como para causar un aumento del nivel del mar global de 6,24 milímetros entre 1993 y 2010.

Al incluir estos cambios en su modelo, constataron asimismo que el desplazamiento del agua subterránea provoca también cambios en el polo norte geográfico y que la ubicación desde donde se extrae el agua subterránea importa para determinar cuánto puede cambiar la deriva polar.

Por ejemplo, los científicos dijeron que redistribuir el agua desde las latitudes medias tiene un mayor impacto en el polo rotacional.

Los investigadores dijeron que se redistribuyó más agua subterránea en el oeste de América del Norte y en el noroeste de la India, ambas en latitudes medias, durante el período de 1993 a 2010.

Proteger las reservas freáticas a largo plazo

Los intentos de los diferentes países por reducir las tasas de agotamiento de las aguas subterráneas, especialmente en estas regiones sensibles, pueden alterar teóricamente el cambio en la deriva, según los científicos.

Sin embargo, esto solo podría funcionar si estos enfoques de conservación se mantienen durante décadas.

Dado que el polo de rotación de la Tierra cambia normalmente varios metros en el plazo de un año, los cambios debidos al bombeo de agua subterránea no suponen ningún riesgo de alterar las estaciones, según los investigadores.

Amenaza relativa

No obstante, el desplazamiento del eje geográfico tiene algunas consecuencias futuras, como aumentar el riesgo de inundaciones en algunas zonas costeras debido al aumento del nivel del mar causado por la pérdida de agua subterránea.

También puede alterar el clima y las estaciones en algunas regiones debido al cambio en la distribución de la energía solar sobre la superficie terrestre, así como provocar terremotos y erupciones volcánicas debido al cambio en las tensiones tectónicas causado por el movimiento de las masas de agua.

Sin embargo, estos efectos son muy pequeños en comparación con los cambios naturales que ocurren en el eje terrestre debido a otros factores, como la atracción gravitatoria de la Luna y el Sol, o las variaciones en la forma de la Tierra.

Por lo tanto, el desplazamiento del eje geográfico constatado en esta investigación no supone una amenaza catastrófica para la humanidad, pero sí refleja el impacto profundo que tenemos sobre el planeta, concluyen los investigadores.

Referencia

Drift of Earth's Pole Confirms Groundwater Depletion as a Significant Contributor to Global Sea Level Rise 1993–2010. Ki-Weon Seo et al. Geophysical Research Letters, 15 June 2023. DOI:https://doi.org/10.1029/2023GL103509