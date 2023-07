Aunque el núcleo más interno de la Tierra es sólido, una nueva investigación sugiere que alberga muchas variaciones que desconocemos: por ejemplo, estructuras en forma de "remolinos" de hierro líquido pueden quedar atrapadas dentro del núcleo sólido, conformando un "mosaico" de elementos sólidos y líquidos que llega hasta el centro de nuestro planeta.

Un equipo de investigadores liderado por la Universidad de Utah, en Estados Unidos, ha descubierto mediante el análisis de múltiples datos sísmicos que el núcleo interno de la Tierra no es tan uniforme como se pensaba: en realidad, aunque es sólido en su estructura también presenta zonas liquidas y otras modificaciones, que le otorgan una textura rica y variada.

Los nuevos conocimientos, que se han resumido en un nuevo estudio publicado recientemente en la revista Nature, prometen generar polémicas en la comunidad científica internacional y podrían modificar algunas certezas que tiene actualmente la ciencia sobre el “corazón” de nuestra planeta y su interacción con otras capas de la Tierra.

Un planeta dentro de otro planeta

En el centro de nuestro planeta, una bola de metal sólido conforma una especie de "planeta dentro de otro planeta", permitiendo la vida en la superficie. Aunque sabemos esto y conocemos la importancia del núcleo interno de la Tierra, aún es un misterio cómo se formó, creció y evolucionó a lo largo del tiempo.

Al sondear con la ayuda de ondas sísmicas de terremotos naturales el interior de la Tierra, los científicos intentan resolver estos enigmas y acercarse un poco más a la “verdad” sobre la forma en que se constituyó nuestro planeta. Gracias a estos avances y esfuerzos, descubrimos que el núcleo interno es una esfera de 2.442 kilómetros de diámetro que comprende menos del 1 por ciento del volumen total de la Tierra, pero su existencia es responsable del campo magnético del planeta, sin el cual la Tierra sería inhabitable.

Ahora, los investigadores estadounidenses han confirmado que el núcleo interno no es una masa homogénea, sino más bien un tapiz de diferentes "tejidos". “Por primera vez hemos verificado que este tipo de falta de homogeneidad es evidente en todas partes dentro del núcleo interno, conformando una de sus principales características”, indicó en una nota de prensa el científico Guanning Pang, autor principal del nuevo estudio.

Remolinos de hierro líquido

Según los científicos, en algún momento de la historia de la Tierra el núcleo interno comenzó a solidificarse bajo las intensas presiones existentes en el centro del planeta. Se desconoce cuándo comenzó ese proceso, pero los investigadores obtuvieron pistas importantes de los datos sísmicos, que revelaron un efecto de dispersión asociado con ondas que penetraron en el interior del núcleo.

En ese escenario, “la falta de homogeneidad tiende a ser más fuerte cuando se profundiza. Hacia el centro de la Tierra tiende a ser más fuerte”, agregó Pang en el comunicado. Vale recordar que el núcleo interno está conformado principalmente de hierro y algo de níquel, junto con algunos otros elementos.

Los especialistas creen que este “tejido” diverso está relacionado con la rapidez con la que creció el núcleo interno: en ese proceso, no todo el hierro se volvió sólido y algunos segmentos líquidos podrían haber quedado atrapados en el interior en forma de “remolinos”, generando el “mosaico” y las texturas apreciadas.

Referencia

Enhanced inner core fine-scale heterogeneity towards Earth’s centre. Guanning Pang, Keith D. Koper, Sin-Mei Wu, Wei Wang, Marine Lasbleis and Garrett Euler. Nature (2023). DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-023-06213-2