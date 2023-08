Los cerdos tienen una fuerte percepción social y son sensibles a las emociones de sus compañeros. La empatía, el interés propio o la curiosidad pueden explicar este comportamiento, que requiere más investigación.

Los animales son capaces de mostrar comportamientos altruistas y cooperativos, incluso con individuos de otras especies. Un ejemplo sorprendente de esto es el caso de los cerdos, que han demostrado ser capaces de ayudar a otros cerdos que están en apuros.

Un estudio realizado por investigadores del Instituto de Investigación para la Biología Animal (FBN) en Dummerstorf, Alemania, ha revelado que los cerdos liberan a sus congéneres que están encerrados en cajas, abriendo las puertas con sus hocicos. Para ello, los cerdos tienen que superar un desafío cognitivo y físico, lo que demuestra su inteligencia y su sensibilidad social.

Separados

El experimento consistió en separar a un cerdo de su grupo y colocarlo en una de las dos cajas adyacentes al establo donde se encontraba el resto de los animales.

Las cajas tenían una ventana y una puerta que solo se podía abrir desde el lado del establo. Los otros cerdos podían ver y oír al cerdo encerrado, pero no al revés.

Los investigadores observaron si los cerdos del establo intentaban abrir la puerta de la caja donde estaba el cerdo encerrado o la de la caja vacía.

Resultados sorprendentes

Los resultados mostraron que los cerdos abrían con más frecuencia y más rápido la puerta de la caja con el cerdo encerrado que la de la caja vacía.

Más concretamente, 64 de los 75 animales (cada uno fue encerrado una vez) fueron liberados de sus compañeros cerdos dentro de la duración de la prueba de 20 minutos por animal.

Además, los cerdos que miraban más tiempo hacia la ventana con el cerdo encerrado eran más propensos a abrir la puerta.

Asimismo, los cerdos encerrados que se mostraban más angustiados recibían más ayuda que los que se quedaban tranquilos.

Sensibles a las emociones

Estos hallazgos sugieren que los cerdos tienen una fuerte percepción social y son sensibles a las emociones de sus compañeros. Sin embargo, la motivación exacta detrás de su comportamiento altruista aún no está clara. Los investigadores plantean varias hipótesis, como la empatía, el interés propio o la curiosidad.

La diferencia de este estudio, en comparación con trabajos anteriores, es que las pruebas se realizaron en la atmósfera a la que los animales estaban acostumbrados y que los cerdos habrían tenido muchas opciones para otros comportamientos, enfatizan los investigadores.

El argumento en contra de la empatía como motivación es que el mayor nivel de estrés de los animales enjaulados aparentemente no se transfirió a los animales que los ayudaron. Esto es sugerido por las mediciones de la hormona del estrés (cortisol) en los animales.

Investigar más

En cualquier caso, los investigadores consideran que este fenómeno debe investigarse más a fondo. Hasta el momento no se pueden descartar otros motivos más egoístas, como la reacción ante determinados estímulos.

Esta investigación realmente subraya que los cerdos quieren permanecer en su tejido social. Y que es estresante para ellos estar separados, incluso por breves periodos, destacan los investigadores.

También queda claro que los cerdos son muy curiosos y que les gusta tener control sobre su entorno.

Todo ello revela que los cerdos son animales muy inteligentes y sociables, que merecen respeto y consideración. Su capacidad de ayudar a otros cerdos en situaciones difíciles revela una faceta desconocida y admirable de su personalidad.

Referencia

Spontaneous helping in pigs is mediated by helper’s social attention and distress signals of individuals in need. Liza R. Moscovice et al. bioRxiv, June 30, 2023. DOI:https://doi.org/10.1101/2023.03.17.533160